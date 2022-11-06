قطاع غزة: حماس تعتقل شخصين لتورطهما بإطلاق قذائف تجاه إسرائيل الخميس الماضي

مصدر أمني لوكالة فرانس برس يقول إن الشخصين متورطان بإطلاق اربعة قذائف تجاه إسرائيل

اعتقلت الأجهزة الأمنية في حركة حماس اثنين من سكان قطاع غزة للاشتباه بإطلاقهما اربعة قذائف تجاه البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة الخميس الماضي. وقال مسؤول أمني في القطاع لوكالة "فرانس برس "، إن الاثنين"متورطان مباشرة بإطلاق قذائف"، مع ذلك، القذائف لم تحتوي على متفجرات.

واضاف المسؤول "للفصائل الفلسطينية لا يوجد علاقة مع هذه القذائف، التي تعطي إسرائيل سببا لمواصلة هجماتها" ولم تعلن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عن هذه القذائف وقال "يوجد لدينا اتفاق لتنسيق كل رد لاعتداء إسرائيلي".

ووقع اطلاق النار تجاه غلاف غزة الخميس الماضي بعد ساعات من عملية اغتيال الناشط في حركة الجهاد الاسلامي فاروق سلامة، والذي قتل في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك والقوات الخاصة في جنين، وسلامة كان متورطا في الحادث الذي قتل فيه ضابط القوات الخاصة نوعام راز في ايار/مايو الماضي. وهو مشتبه بتورطه بالتعاون مع مجموعة "عرين الأسود" وبمحاولته تنفيذ عمليات كبيرة مع نشطاء آخرين.

ووقع إطلاق النار من قطاع غزة بتوقيت سياسي لافت، وذلك بعد ساعات من نشر النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ 2022، والتي حققت حسما واضحا لصالح كتلة نتنياهو التي حصلت على 64 مقعدا، ما مهد الطريق أمام نتنياهو للعودة الى سدة الحكم.

وردا على إطلاق النار تجاه البلدات الإسرائيلية، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي مواقعا لحركة حماس وسط القطاع والتي تستخدم لانتاج الصواريخ. وقال الجيش الاسرائيلي بعد الهجوم ان "حماس تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة- وهي ستدفع ثمن الانتهاكات الأمنية ضد دولة إسرائيل".