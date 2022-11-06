إسرائيل: بتسلئيل سموتريش يتهم الشاباك بـ "تشجيع" قاتل إسحق رابين

ندد مسؤولو الشاباك بشدة بتصريحات بتسلإيل سموتريش، وعبروا عن غضبهم

وصف زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريش، اتفاقيات أوسلو بأنها "عملية مدمرة"، خلال مراسم إحياء ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحق رابين، وصرح من جهة أخرى بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "شجعت" قاتل رابين على تنفيذه جريمته.

وقال بتسلئيل سموتريش، إن "إسحاق رابين كان رئيسا للوزراء قاد عملية مدمرة لا تزال بوادرها واضحة حتى اليوم في شكل اتفاقيات اوسلو. يسمح لنا اليوم بقول ذلك".

وأضاف سموتريش، "نحن نعيش في دولة ديمقراطية حيث يُسمح لمواطنيها بالتحدث علانية ضد تصرفات الحكومة. إنها حجر الزاوية للديمقراطية الإسرائيلية. يُسمح لهم بالتظاهر ويُسمح لهم بالصراخ ، ويُسمح أيضًا بقول كلمات قاسية "، واستطرد قائلاً: "هذا ليس بالضرورة تحريض".

وأشار بتسلئيل سموتريش، إلى إخفاقات جهاز الأمن العام- الشاباك الذي فشل، حسب قوله ، في حماية إسحق رابين.

وقال إن "أولئك الذين فشلوا في حماية رئيس الوزراء إسحاق رابين من يغئال عامير، قاتله الحقير، ليسوا من اليمين ولا الصهاينة المتدينين ولا المستوطنين الذين احتجوا بشكل مشروع على سياسات الحكومة التي كان يتولى زمامها ، ولكن الأجهزة الأمنية"، وأضاف أن "هؤلاء لم يفشلوا في حمايته فحسب، بل استخدموا أيضًا ألاعيب غير مسؤولة - لم يتم الكشف عنها بالكامل حتى الآن - لتشجيع القاتل على تنفيذ خطته ".

J.DAVID AKE (AFP/Archives) الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يستقبل رئيس الطهاة ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق رابين

ودعا بتسلئيل سموتريش، إلى الوحدة. "أطلب منكم بعد 27 عامًا ، فلنكن شركاء في هذا اليوم. دعونا نسعى إلى الرسالة المشتركة التي يمكن أن توحد كل شعب إسرائيل ، من اليمين واليسار ، العلمانيين والمتدينين"، مردفا "لا أحد يحول يوم إحياء ذكرى جريمة القتل هذه إلى يوم استغلال ساخر ومواجهة سياسية ، فلنتحد".

وتابع بتسلئيل سموتريش، "لدينا الحق في الاختلاف ولدينا الحق في القتال من أجل معتقداتنا وقيمنا. ولكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نرفع أيدينا على بعضنا البعض. باغتيال رئيس الوزراء ، تم تجاوز الخط الأحمر ويجب لن يتم تجاوزه مرة أخرى ".

وندد مسؤولو الشاباك بشدة بتصريحات بتسلئيل سموتريش، وعبروا عن غضبهم ، مشيرين إلى أنه "ليس من اللائق لمسؤول منتخب أن يحمل نظريات المؤامرة".