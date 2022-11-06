مسؤولون أردنيون "يحذرون" من أن اي مساس بالوضع القائم بالحرم القدسي سيؤثر على العلاقات بين البلدين

جاء هذا خلال حديث لمسؤولين اردنيين مع "كان" شددوا على ان لمثل هذا الامر ستكون تأثيرات خطيرة

حذر مسؤولون أردنيون كبار اليوم الأحد خلال حديث مع هيئة البث الرسمية "كان" بـأن أي محاولة للحكومة الإسرائيلية القادمة لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي، بأنها ستمس بالتأكيد بالعلاقات بين الأردن وإسرائيل. والمقصود هنا، من بين الأمور الأخرى الموافقة على صلوات اليهود بصورة منتظمة بالمكان.

خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تثير أزمة ليس على الصعيد الأردني فقط، وإنما على الصعيد الإقليمي، حيث أن أي تغيير على الوضع القائم يمكنه أن يشعل الشارع العربي والإسلامي ويمكنه أن يلحق الضرر بالعلاقات مع دولة عربية أخرى. وقال المسؤولون الأردنيون إنه في حال تم تعيين بن غفير وزيرا فإنه سيذهب الى المكان ويقوم باستفزازات- وستكون هنا قصة أخرى تماما تختلف عما حدث حتى الآن عندما زار المكان كنائب في الكنيست، وسيكون لهذا الأمر تأثيرات خطيرة.

وأضاف المسؤولون خلال المكالمة إنهم يأملون بـأن يكون رئيس الحكومة القادم نتنياهو على دراية بمخاطر هذه الخطوة والأهمية الاستراتيجية للسلام بين إسرائيل والأردن، والذي له يوجد أطول حدود مع إسرائيل- السلام الذي يشمل تعاونا وثيقا بعدد من المجالات بما في ذلك المجالات الأمنية والعسكرية.