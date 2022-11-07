الرئيس الإسرائيلي يتوجه إلى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ "كوب 27"

تابع إسحاق هرتسوغ، أن "المناخ يأتي على رأس أولويات إسرائيل، وأنه مرتبط بمستقبل أطفالنا والأجيال القادمة"

أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الاثنين، قبل وقت قصير من توجهه إلى شرم الشيخ، مصر لحضور مؤتمر كوب27 أن، "مؤتمر المناخ حدث تاريخي في أهم نضال للبشرية - إنقاذ مناخ كوكب الأرض"، وأضاف "سأقدم رؤية إسرائيلية أسميها شرق أوسط متجدد، تقدم فيه إسرائيل، مع دول المنطقة، حلولاً مهمة في مواجهة أزمة المناخ".

وتابع إسحاق هرتسوغ، أن "المناخ يأتي على رأس أولويات إسرائيل، وأنه مرتبط بمستقبل أطفالنا والأجيال القادمة. يجب أن نبذل قصارى جهدنا للقيام بدورنا لإنقاذ البشرية "، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أنه "سيلتقي أيضا بقادة العالم الآخرين، مثل العاهل الأردني الملك عبد الله، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك".

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الإسرائيلي من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش .

وسيفتتح إسحاق هرتسوغ، الجناح الإسرائيلي مع وزراء الحكومة الإسرائيلية مثل وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ، ووزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون، ووزيرة والعلوم والتكنولوجيا أوريت فركش-هاكوهين، ووزير التنمية الإقليمية عيساوي فريج.