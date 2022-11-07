كاسر الأمواج: الجيش الإسرائيلي يعتقل الليلة 11 مطلوبا فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية

اعتقلت القوات مطلوبين اثنين وعثرت على أسلحة ممنوعة وعبوة ناسفة في قرية سيلة الحارثية في منطقة لواء منشيه

عملت قوة مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك- جهاز الأمن العام وحرس الحدود الليلة الماضية، في عدد من المواقع في الضفة الغربية. وداهمت القوات عدة قرى من بينها صفا وبيتيلو وبُرقة وعناتا وبيت كاحل وبيت لقيا وطوباس.

وعملت القوات في منطقة فرقة شومرون الإقليمية (منطقة نابلس) على اعتقال مطلوب في مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس. خلال العملية، رد المقاتلون بإطلاق النار من جانب المشتبه بهم المسلحين. وفي الوقت نفسه اعتقلت القوات مطلوباً آخر وصادرت أسلحة في قرية عورتا.

خلال نشاط المقاتلين لاعتقال مطلوب في مدينة قلقيلية في منطقة افرايم الإقليمية، نشبت اضطرابات عنيفة شارك بها المئات من الشباب والفتية، شملت حرق إطارات وإلقاء قنابل حارقة على القوات، وردت هذه بإجراءات لتفريق المتظاهرين.

كما اعتقلت القوات مطلوبين اثنين وعثرت على أسلحة ممنوعة وعبوة ناسفة في قرية سيلة الحارثية التابعة لمحافظة جنين، شمال الضفة الغربية (منطقة لواء منشيه).

واعتقل المقاتلون ثلاثة مطلوبين آخرين في مخيم اللاجئين العروب الواقع شمال مدينة الخليل، بمنطقة فرقة عتصيون الإقليمية.

تم نقل جميع المطلوبين المقبوض عليهم إلى الأجهزة الأمنية لمزيد من التحقيق معهم.

وأفاد الناطق العسكري بأنه لم تقع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي والقوات المرافقة له.