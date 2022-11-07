السعودية تعلن سقوط مقاتلة "أف-15 إس" بسبب خلل فني وتؤكد نجاة طاقمها

أضافت الوكالة، أن تركي المالكي أكد "نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين بعد استخدام كرسيي النجاة"

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد تركي المالكي، اليوم الاثنين، عن تحطيم طائرة مقاتلة من طراز "أف-15 إس" أثناء قيامها بمهمة تدريبية، مشيرا إلى " نجاة طاقمها".

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، "سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع "أف-15 إس" نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لـقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا تركي المالكي، أن "الحادث وقع عند الساعة 22:52 من مساء يوم الأحد السادس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

وأضافت الوكالة، أن تركي المالكي أكد "نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة"

وأشارت الوكالة إلى أن العميد المالكي اختتم تصريحه بأن "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث"