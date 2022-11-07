هيومن رايتس ووتش تتهم أنقرة ودمشق بمفاقمة وباء الكوليرا بشمال شرق سوريا

اتهمت المنظمة السلطات التركية بفرض "قيودا شديدة على تدفق المياه" إلى سوريا منذ شباط 2021 وأنقرة تنفي

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين السلطات التركية بتعطيل إمدادات المياه في شمال شرق سوريا ما يؤدي إلى تفاقم وباء الكوليرا، الذي يسجل انتشاراً في البلاد منذ نحو شهرين.

كما اتهمت المنظمة الحكومة السورية بعرقلة ايصال المساعدات إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الأكراد على "شكل ينطوي على التمييز".

ويواجه سكان شمال شرق سوريا صعوبة في الوصول إلى المياه بسبب الانقطاع المتكرر في توفير المياه من محطة مياه علوك، الخاضعة لسيطرة السلطات التركيّة. كما تأثر سكان المنطقة بالانخفاض الحاد في حجم المياه المتدفقة في نهر الفرات، أهم مصدر للمياه في المنطقة. وتتهم الإدارة الذاتية الكردية أنقرة بعرقلة تدفق النهر إلى سوريا وباستخدام المياه كسلاح للضغط عليها.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان "لم تضمن السلطات التركية تدفقاً كافياً للمياه من المنبع نحو الجزء السوري من نهر الفرات، ولا إمدادات مستمرة للمياه من محطة علوك، وهي مصدر حيوي للمياه" في مناطق سيطرة الأكراد.

وتتحكم تركيا أيضاً بمحطة مياه علوك التي تخدم أكثر من 460 ألف شخص في محافظة الحسكة، والتي تقلص عملها وتحتاج إلى إصلاحات ضرورية.

وتشهد سوريا منذ أيلول/سبتمبر تفشيا للكوليرا في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ العام 2009. وأدى النزاع المستمر منذ 2011 إلى تضرر قرابة ثلثي عدد محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه، وفق الأمم المتحدة.

وسجلت الحكومة السورية حتى الآن 1249 إصابة بوباء الكوليرا، بينها 49 حالة وفاة.

واتهمت المنظمة السلطات التركية بفرض "قيودا شديدة على تدفق المياه" إلى سوريا منذ شباط/فبراير 2021. وتنفي أنقرة تلك الاتهامات. واتهمت المنظمة أيضاً دمشق بعرقلة ايصال المساعدات إلى مناطق الأكراد.