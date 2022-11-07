بريطانيا: رئيس الوزراء ريشي سوناك يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات الإسرائيلية

ريتشي سوناك:"بالنيابة عن المملكة المتحدة، أود أن أهنئ نتنياهو على فوزه في الانتخابات الإسرائيلية"

هنأ رئيس الوزراء البريطاني ريشتي سوناك، اليوم الاثنين، بنيامين نتنياهو على فوزه في الانتخابات الإسرائيلية وعودته إلى السلطة في إسرائيل، ودعا شركاءه اليمينيين إلى ضبط النفس، وقال:"أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء الجديد".

وقال سوناك في تغريدة على حسابه على "تويتر" أثناء زيارته لمصر لحضور قمة المناخ COP27:"بالنيابة عن المملكة المتحدة، أود أن أهنئ نتنياهو على فوزه في الانتخابات الإسرائيلية"، وأضاف "في مجالات مثل التجارة والأمن والتكنولوجيا، هناك قدر هائل تقوم به دولنا معًا".

وكان نتنياهو قد حقق، بدعم من اليمين ، فوزًا واضحًا في الانتخابات الإسرائيلي، الثلاثاء المنصرم، مما وضع زعيم المعارضة في طريقه لعودة إلى السلطة من جديد.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، "ندعو جميع الأطراف السياسية الإسرائيلية إلى الامتناع عن الخطاب التحريضي، وإبداء التسامح والاحترام تجاه الأقليات"وأضافت "لقد نظرنا في هذه المسألة في ظل الإدارة السابقة، ويمكنني أن أؤكد أنه لا توجد خطط لنقلها".

وفي السياق قالت الحكومة البريطانية برئاسة ريشي سوناك، الخميس المنصرم، إنها لا تخطط لنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس، وقالت المتحدثة باسم الحكومة، إنه "لا توجد خطة لنقل السفارة البريطانية من تل أبيب".

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية، قد قالت، الخميس المنصرم، إن "كتلة بنيامين نتنياهو حصلت على أغلبية 64 مقعدًا مقابل واحد 51 مقعدا لكتلة التغيير برئاسة لابيد من أصل 120 في الكنيست الإسرائيلي"

وبهذا حصل الليكود على 32 ويش عتيد على 24 مقعدا والصهيونية الدينية 14 مقعدا ومعسكر الدولة على 12 مقعدا وشاس 11 مقعدا ويهدوت هتوراة 7 مقاعد ويسرائيل بيتينو 6 مقاعد والقائمة العربية الموحدة وتحالف الجبهة _ العربية للتغيير 5 مقاعد لكل منهما وحزب العمل 4 مقاعد، أما ميرتس والتجمع والبيت اليهودي فلم يتمكنوا من اجتياز نسبة الحسم.