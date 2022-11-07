مصادر من الليكود لـi24NEWS: هناك مباحثات مع غانتس للمشاركة في الحكومة ومشاركة الموحدة واردة

وذكرت المصادر بأنه "من الوارد أن تستند هذه الحكومة على دعم خارجي من القائمة العربية الموحدة

أفادت مصادر في حزب الليكود لمراسلنا رازي طاطور عن وجود محادثات مع رئيس تحالف "معسكر الدولة" بيني غانتس للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية التي يسعى رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لتشكيلها.

وأضافت المصادر لـ i24NEWS إن من "الوارد أن تستند هذه الحكومة على دعم خارجي من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس". وذكرت أن "الليكود يستعد لتهيئة الرأي العام لدعم خارجي من القائمة الموحدة في حال فشلت المفاوضات مع رئيس عوتسماة يهوديت ايتمار بن غفير".

وأفادت المصادر بأن "نتنياهو سيبقي حقيبة الأمن شاغرة من أجل إبقاء احتمال ضم غانتس الى هذه الحكومة" لكن من جهة أخرى "قد يضطر نتنياهو فعلا الى منح بن غفير ما يريد مقابل الإبقاء على حقيبتي المالية والأمن".

مكتب غانتس نفى خلال رده على مراسلنا مزاعم وجود إي محادثات مع حزب الليكود لتشكيل الحكومة القادمة, في حين لم يصدر أي تعقيب من "القائمة العربية الموحدة".