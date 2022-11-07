تقرير: قطاع المياه في إسرائيل غير مستعد للهجوم السيبراني الإيراني في حالة حدوثه

أرييل ستيرن:"الموظفين في قطاع المياه في إسرائيل ماهرون للغاية لم يتم تدريبهم ببساطة على الدفاع السيبراني"

حذر النقيب السابق في سلاح الجو الإسرائيلي ومسؤول المخابرات السابق في الجيش الإسرائيلي أرييل شتيرن، من أنه "إذا نجحت إيران في اختراق قطاع المياه في الولايات المتحدة أو إسرائيل، فسيكون لذلك عواقب وخيمة" بحسب ما جاء في صحيفة" جيروزاليم بوست".

وجاء تحذير أرييل شتيرن بعد اختراق قطاع المياه في إنجلترا ، والذي عرّض حوالي 1.6 مليون شخص للخطر في أغسطس/آب المنصرم، ومع استمرار روسيا في اختراق البنية التحتية لأوكرانيا.

وأشار أرييل شتيرن إلى أن الموظفين في قطاع المياه في إسرائيل، "على الرغم من كفاءتهم في مجال عملهم، لم يتم تدريبهم ببساطة على الدفاع السيبراني" وتابع"معظم عمال المياه مهندسون مدنيون، إنهم ماهرون للغاية في مجال عملهم في مجال الأنابيب وتدفق المياه وتثبيت التربة والكيمياء، لكن ليسوا في مواجهة المتسللين ".

وكان ستيرن قد اسس شركة Ayyeka Technologies، التي توفر حلولاً للبنى التحتية الحيوية، بهدف حماية البيانات.

ووفقا لأرييل ستيرن، فإن بعض البنى التحتية، مثل المياه ، ستستغرق وقتًا طويلاً للتكيف مع متطلبات الدفاع السيبراني، طالما لا يوجد تنظيم حكومي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أو إسرائيل لم يصدرا قوانين تنظيمية سيبرانية بسبب الخلافات السياسية.

وبأخذ مثال الولايات المتحدة، أشار أرييل ستيرن إلى أن "التهديد السيبراني بعيد جدًا بالنسبة لمجتمع صغير، بينما يجب على مدن مثل نيويورك ولوس أنجلوس وواشنطن اعتبار التهديد المحتمل للقرصنة وشيكًا وأن تأخذ الأمر على محمل الجد"

وكانت إيران قد شنت هجوما سيبرانيا على قطاع المياه الإسرائيلي في أبريل/نيسان من عام 2020 ، وكاد يتسبب في كارثة كبرى.