إسرائيل/سموتريش يعارض اقامة المباريات يوم السبت:"مواصلة المساس بالجمهور التقليدي-المتدين"

يأتي بعد الاعلان عن تبكير مواعيد مباريات كرة القدم السبت بساعات مبكرة من اليوم

بعث رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريش رسالة الخميس الماضي الى رئيس مديرية اتحادات كرة القدم الإسرائيلي ايريز كالفون، والذي جاء ردا على بيان إدارة اتحادات كرة القدم من الأسبوع الذي سبق رسالته، والذي أعلنوا خلاله أنه سيتم تبكير موعد المباريات الى ساعات الظهر المبكرة من يوم السبت.

وأعرب سموتريش في رسالته عن أسفه من تجاهل الإدارة لـ"جمهور من كبير من اللاعبين، الأولاد والعائلات" وقال سموتريش في رسالته أن مؤسسات كرة القدم في إسرائيل تواصل المساس بالجمهور التقليدي-المتدين"، وقال إن "تفسيرات الإدارة للبيان ’احتفالية’ وتهدف الى جذب أكبر عدد من الجمهور الى الملاعب، وخصوصا العائلات، الأولاد والجنود".

وأضاف سموتريش :"الحديث يدور عن رسالة محيرة جدا حيث أن الحديث يدور عن السبت الأول في التوقيت الشتوي، حيث ينتهي السبت بصورة أبكر من المعتاد. أرحب بالرغبة لجذب جماهير جديدة الى ملاعب كرة القدم، لكن تجاهل جمهور كبير لهذه الدرجة بنظري أمر خطير".

"الجمهور الديني والتقليدي في إسرائيل يلعب دورا مركزيا في كافة المجالات والأعمال. خلال السنوات الأخيرة فتحت أيضا أبواب الثقافة والإعلام ويبدو أنه فقط مجال كرة القدم يصر أن يغلق أبوابه أمام مثل هذا الجمهور". وبرأيه "من المؤسف أن نرى أنه من وجهة نظر جماهير جديدة لا تشمل جمهور يقدس يوم السبت والتقاليد في إسرائيل" وانهى سموتريش رسالته وقال :"اخترتم تجاهل بشكل صارخ جمهور كبير من اللاعبين، الأولاد والعائلات".