أفيغدور ليبرمان: إسرائيل يمكن أن تصبح"دولة ثيوقراطية" في المستقبل القريب

أفيغدور ليبرمان:"يبدو أن على سموتريتش أن يمنح مباريات كرة القدم شهادة كوشير أيضا

حذر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، من أن "إسرائيل يمكن أن تصبح دولة ثيوقراطية بعد نتائج الانتخابات التي أجريت الأسبوع المنصرم".

وكتب ليبرمان في تغريدة على تويتر: "دولة شرعية (على أساس القانون اليهودي) باتت وشيكة"وتابع "يبدو أن على سموتريتش أن يمنح مباريات كرة القدم شهادة كوشير أيضًا. لا يمكنني إلا أن أخمن ما ستكون الخطوة التالية: بهذا المعدل، يجب مشاهدة مباريات كأس العالم التي تُلعب أيام السبت فقط عند الإعادة".

وأعرب سموتريش في رسالته عن أسفه من تجاهل الإدارة لـ"جمهور من كبير من اللاعبين، الأولاد والعائلات" وقال سموتريش في رسالته أن مؤسسات كرة القدم في إسرائيل تواصل المساس بالجمهور التقليدي-المتدين"، وقال إن "تفسيرات الإدارة للبيان ’احتفالية’ وتهدف إلى جذب أكبر عدد من الجمهور الى الملاعب، وخصوصا العائلات، الأولاد والجنود". الخطوة التالية: بهذا المعدل، يجب مشاهدة مباريات كأس العالم التي تُلعب أيام السبت فقط عند إعادة التشغيل"وأضاف ليبرمان "سموتريتش: كرة القدم أيام السبت كانت موجودة أمامك وستبقى بعدك".

وجاءت تصريحات ليبرمان ردا على تحذير رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بيتساليل سموتريتش، عندما بعث برسالة الخميس المنصرم، إلى رئيس مديرية اتحادات كرة القدم الإسرائيلي ايريز كالفون، والذي جاء ردا على بيان إدارة اتحادات كرة القدم من الأسبوع الذي سبق رسالته، والذي أعلنوا خلاله أنه سيتم تبكير موعد المباريات الى ساعات الظهر المبكرة من يوم السبت.

وأعرب سموتريش في رسالته عن أسفه من تجاهل الإدارة لـ"جمهور من كبير من اللاعبين، الأولاد والعائلات" وقال سموتريش في رسالته أن مؤسسات كرة القدم في إسرائيل تواصل المساس بالجمهور التقليدي-المتدين"، وقال إن "تفسيرات الإدارة للبيان ’احتفالية’ وتهدف الى جذب أكبر عدد من الجمهور الى الملاعب، وخصوصا العائلات، الأولاد والجنود".

وبعد النتائج النهائية للانتخبابت الإسرائيلية التي |أجرين الثلاثاء المنصرم، من المتوقع أن يتم استبدال ليبرمان والائتلاف الحالي بكتلة دينية يمينية تضم سموتريتش ويقودها رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

جدير بالذكر أن كلمة "ثيقراطية" تتكون من كلمتين مدمجتين في اللغة اليونانية هما "ثيو" وتعني الدين و"قراط" وتعني الحكم، وعليه فان "الثيقراطية" هي نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من الدين.