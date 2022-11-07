تلقى بنتنياهو العديد من التهاني رئساء فرنسا وأوكرانيا والمجر والهند وإيطاليا وبريطانيا

تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية المرتقب بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الهاتف، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت الثلاثاء المنصرم، وقال نتنياهو:"سنجلب المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية"

وقال نتنياهو للرئيس الأمريكي: "إن السلام في متناول اليد. التزامي بتحالفنا وعلاقتنا أقوى من أي وقت مضى. تحية حارة لزوجتك جيل".

وقال بايدن لنتنياهو "نحن إخوة، سنصنع التاريخ معًا. التزامي بإسرائيل لا يرقى إليه الشك. مبارك يا صديقي وتحية حارة لزوجتك سارة".

وكان رئيس حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو فد عاد إلى الساحة العالمية بفوزه الأخير في الانتخابات الإسرائيلية، حيث هنأ زعماء العالم نتنياهو على فوزه، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والزعيم الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة الوزراء الإيطالي المنتخبة مؤخرًا جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك.

كما اتصل السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيدس، بنتنياهو و هنأه على فوزه وقال له "إنني أتطلع إلى العمل معًا للحفاظ على الرابطة غير القابلة للكسر بين البلدين"

ومع ذلك ، يبدو أن إدارة بايدن تتخذ نهجًا أكثر حذرًا مع انتقال إسرائيل من حكومة يسار الوسط بقيادة رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد إلى ائتلاف يميني متشدد بقيادة نتنياهو.

تحدث رئيس الوزراء المكلف للمرة الأولى منذ إعلان نتائج الانتخابات مع رئيس الولايات المتحدة ، الذي قال له "سنصنع التاريخ معًا ، والالتزام بإسرائيل لا يرقى إليه الشك". استمرت المحادثة 8 دقائق ، في الخلفية: الخوف في الولايات المتحدة من التحالف الناشئ

تحدث رئيس الولايات المتحدة جو بايدن الليلة (الأحد) للمرة الأولى منذ الانتخابات مع رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو. في محادثة استمرت ثماني دقائق ، قال بايدن لنتنياهو "نحن إخوة ، سنصنع التاريخ معًا. التزامي بإسرائيل لا يرقى إليه الشك. مبروك يا صديقي وتحية حارة لسارة".

على خلفية الحوار بين الطرفين ، تبرز مخاوف الولايات المتحدة بشأن الحكومة الناشئة ، على خلفية نية إصلاح النظام القضائي وتعيين رئيس عوتسما يهوديت إيتامار بن جابر وزيراً للأمن الداخلي. وزعم مسؤولون أميركيون أن سبب التأخير في الحديث بين بايدن ونتنياهو هو الرحلات الميدانية التي يجريها الرئيس استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.