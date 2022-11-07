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مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع لـi24NEWS: الدول العربية بحاجة للتعاون معنا لأننا نملك تكنولوجيا متطورة

i24news

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحضران قمة قادة مؤتمر المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات في مصر
Hamad AL-KAABI / UAE's Ministry of Presidential Affairs / AFPالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يحضران قمة قادة مؤتمر المناخ COP27 في مركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات في مصر

المصدر يقول إن مصر يمكنها أن تكون دولة مصدرة للأرز بحال استعانت بتقنية الري الإسرائيلية

قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى لمراسلنا أدهم حبيب اليوم إن مصادر المياه في العالم العربي باتت تسبب مصدر قلق من شأنها خلق صراعات في العديد من الدول العربية .  

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وخلال حديثه لمراسلنا على هامش قمة المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ" قال إن :" إسرائيل تسعى إلى تسويق نفسها من خلال تكنولوجيتها المتطورة للمساهمة في تطوير آليات تتعلق بالطاقة المستدامة إلى جانب تطوير طرق الزراعة". 

ولفت المصدر إلى أنه وفي ظل أزمة الحبوب العالمية التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا، فإن مصر بإمكانها أن تكون دولة مصدرة للأرز في حال استعانت بتقنية الري الإسرائيلية .  

وتسعى شركات إسرائيلية للدخول إلى الاسواق المصرية من خلال أزمة المناخ إذ برز حضور الإسرائيليين في مؤتمر شرم الشيخ بشكل لافت وبارز، وبمشاركة الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ.  

ويشار إلى أنه ستوقع غدا الثلاثاء خلال أعمال القمة اتفاقية الماء مقابل الكهرباء بين إسرائيل والأردن ودولة الإمارات العربية، وسيمثل الجانب الإسرائيلي وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج. 

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