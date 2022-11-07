مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع لـi24NEWS: الدول العربية بحاجة للتعاون معنا لأننا نملك تكنولوجيا متطورة

المصدر يقول إن مصر يمكنها أن تكون دولة مصدرة للأرز بحال استعانت بتقنية الري الإسرائيلية

قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى لمراسلنا أدهم حبيب اليوم إن مصادر المياه في العالم العربي باتت تسبب مصدر قلق من شأنها خلق صراعات في العديد من الدول العربية .

وخلال حديثه لمراسلنا على هامش قمة المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ" قال إن :" إسرائيل تسعى إلى تسويق نفسها من خلال تكنولوجيتها المتطورة للمساهمة في تطوير آليات تتعلق بالطاقة المستدامة إلى جانب تطوير طرق الزراعة".

ولفت المصدر إلى أنه وفي ظل أزمة الحبوب العالمية التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا، فإن مصر بإمكانها أن تكون دولة مصدرة للأرز في حال استعانت بتقنية الري الإسرائيلية .

وتسعى شركات إسرائيلية للدخول إلى الاسواق المصرية من خلال أزمة المناخ إذ برز حضور الإسرائيليين في مؤتمر شرم الشيخ بشكل لافت وبارز، وبمشاركة الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ.

ويشار إلى أنه ستوقع غدا الثلاثاء خلال أعمال القمة اتفاقية الماء مقابل الكهرباء بين إسرائيل والأردن ودولة الإمارات العربية، وسيمثل الجانب الإسرائيلي وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج.