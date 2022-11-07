الرئيس الإسرائيلي يجتمع مع قادة العالم خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ

رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو بعث رسالة لتهدئة الأردنيين الذين تخوفوا من مشاركة الصهيونية الدينية بالحكومة

استقبل كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال زيارته شرم الشيخ للمشاركة في "مؤتمر المناخ كوب 27"، وبحسب "واينت" كان الاستقبال حارا تضمن ايضا عناق مع السيسي.

واجتمع هرتسوغ اليوم مع عدد من القادة من بينهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رئيس دولة الإمارات وحاكم أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومولاي رشيد شقيق العاهل المغربي، رئيسة حكومة ايطاليا الجديدة جورجيا ميلوني، رئيس حكومة فنلندا سانا مارين، ورؤساء حكومة بلجيكا، النرويج تشاد وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

ويشار الى أن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج سيوقع على اتفاق تفاهم مع وزراء الطاقة في الأردن ودولة الإمارات، حيث سيوقع فريج الاتفاق بالنيابة عن وزيرة الطاقة كارين الهرار، التي زيارتها باللحظة الأخيرة.

ونقل "واينت" عن مسؤول إسرائيلي كبير في البعثة الإسرائيلية بأنه حتى يوم أمس الأردنيون لم يوافقوا على التوقيع على الاتفاق، وذلك على ضوء المخاوف التي عبروا عنها بعد نتائج الانتخابات. وبحسبه، في أعقاب ذلك اضطر رئيس الحكومة المرتقب بنيامين نتنياهو لبعث رسائل تهدئة إلى الاردنيين حتى يقوموا بالتوقيع.

وبحسب نفس المسؤول، فإن صعود حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريش، وايتمار بن غفير أثار مخاوف في الأردن من أن يتم إلحاق الضرر في الحرم القدسي، وأشار "قضية الأقصى إحدى أهم القضايا بالنسبة للأردنيين وهي قضية قابلة للانفجار" مشيرا الى أن نتنياهو-الذي بدأ العمل على تشكيل حكومته- بعث رسالة تهدئة بالموضوع للأردنيين والذين وافقوا بعد ذلك للتوقيع على الاتفاق.

وذكرت وزارة الطاقة بما يخص الاتفاق بأن جدول الأعمال تم ملائمته من جديد على ضوء وصول الهرار، وقال إنه لم تكن لديهم مشاكل مع الأردنيين.