بن غفير بعد اجتماعه مع نتنياهو:"سنعمل على إقامة حكومة يمين بسرعة"

رئيس حزب "عوتسماه يهوديت" طلب من نتنياهو تعيينه وزيرا للأمن الداخلي

اجتمع رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو مع رئيس "عوتسماه يهوديت" اليوم في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل وذلك في إطار المفاوضات الائتلافية، وبعد انتهاء الاجتماع افاد مكتب نتنياهو بأن الاجتماع كان "ممتازا" وإن الاثنين اتفقا على "العمل بسرعة لإقامة حكومة يمين تعيد الحكم والأمن لمواطني إسرائيل".

وقال بن غفير لدى خروجه :"جرى الإجتماع في أجواء ايجابية، نحن بالطريق لإقامة حكومة يمين مئة بالمئة، وحماية الجنود الإسرائيليين، والاهتمام بشؤون جميع الأشخاص الذي يخاف بعضهم التجول في النقب والجليل، وإعادة الأمن، وإعادة الحكم لهم، يوجد لدينا الكثير من العمل".

وعرض بن غفير خلال اجتماعه مع نتنياهو طلب تعيينه وزير للأمن الداخلي مع صلاحيات واسعة، بالاضافة الى وزارة إضافية مثل التعليم أو المواصلات ليتسحاك فسرلاوف، الرقم الثاني في الحزب، بالاضافة الى ملف ثالث. وعرض نتنياهو أمامه مجددا الخطة التي عرضها على باقي رؤساء كتلة اليمين بأن يتم توزيع المناصب، وأداء الحكومة اليمين الأسبوع القادم، وفقط بوقت متأخر صياغة الاتفاقيات الائتلافية.

وبصورة مشابهة لمواقف رؤساء الكتلة، أوضح بن غفير بأنه يرفض ذلك، وقال لرئيس حزب الليكود انه يجب أن يتم اعداد المبادئ الأساسية للحكومة القادمة بصورة مفصلة وبذلك اتاحة أدوات عمل في الوزارت الحكومية التي سيحصل عليها حزبه.