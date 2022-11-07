الرئيس الإسرائيلي بكلمته بمؤتمر المناخ بمصر:"الشرق الأوسط على شفا كارثة"

أشار هرتسوغ الى مشروع الماء مقابل الكهرباء بين إسرائيل والاردن والامارات

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ خلال كلمته الاثنين في مؤتمر المناخ الدولي في شرم الشيخ بمصر، إن "بيتنا- الشرق الأوسط، يقع في بؤرة عالمية لتغيير المناخ" واضاف :"مع تنبؤات تتوقع عواقب فورية وخيمة على منطقتنا، الشرق الأوسط على شفا كارثة. إسرائيل مستعدة أن تقود الجهود من أجل حصانة مناخية اقليمية، أنوي أن أقود تطوير ما أطلق علية ’شرق أوسط متجدد’ـ نظام إقليمي للسلام المستدام".

وتطرق هرتسوغ لاحقا الى الامكانية "بتصدير الطاقة الشمسية التي تنتج في منطقتنا الى العالم كله وقال:"أتوقع أنه في المستقبل القريب، الطاقة الشمسية التي تنتج في صحراء الشرق الأوسط بأن ستكون متوفره لتصديرها الى اوروبا، آسيا وإفريقيا. إسرائيل واليونان تعملان بالفعل على توصيلات كهربائية لتوفير الطاقة الكهربائية الخضراء من إسرائيل الى اوروبا. انا أؤمن بأن جميع دول في الشرق الأوسط ، الغنية بالشمس والتكنلوجيا، ستطور القدرة على توصيل كافة العالم الى مصدر الطاقة المتجددة".

وأضاف الرئيس:"في المنطقة التي تشهد عملية تصحر متسارعة، لإسرائيل يوجد ايضا القدرة والمعرفه على القضاء على النقص الحاد في المياه وعرض حلول لانعدام الأمن الغذائي. نحن مستعدودن بأن نتشارك الخبرة والأدوات التي نمتلكها". وبرأيه :"هذه الأزمة تهدد المستقبل الذي نسعى الى تحقيقه لأبنائنا، وهي تتجاوز السياسة والمناطق الجغرافية، يجب علينا تجاوزها، حالة الطوارئ تتطلب منا جمع القوات، ليس غدا- انما في هذه اللحظة حقيقة".

وطالب الرئيس الإسرائيلي بتحويل أزمة الاقليم الى فرصة لمواجهة "صراعات القرن الـ20"، وبرأيه :"هكذا سندفع تعاونات ضرورية للقرن الـ21". وأضاف "تعالوا نرفع التعاونات الإقليمية الضرورية، من أجل خلق طريق نحو الاندماج، الاستقرار والرفاهية، من أجل خلق شرق أوسط متجدد مشترك".

وتطرق الرئيس الاسرائيلي بكلمته الى المشتروع المشترك بين إسرائيل، الاردن ودولة الامارات والولايات المتحدة، مشروع المياه مقابل الكهرباء، والذي وقع العام الماضي، والذي في إطاره ستوفر اسرائيل المياه المحلاة للاردن وهي من جانبها ستوفر لإسرائيل الكهرباء الذي تنتجه على أراضيها. "الشراكة في الإزدهار الأخضر والازدهار الأزرق-الذي يعكس نية الأردن للتوفير لإسرائيل الكهرباء الخضراءـ الى جانب نية إسرائيل التوفير للأردن المياه المحلاة، بالتعاون مع الولايات المتحدة ودولة الامارات، يشمل المثال الأفضل لشراكة خلاقة تحمل قيما لكل الشركاء، والتي تقدم الاستقرار للمنطقة كلها".