الضفة الغربية: وفاة إسرائيلي متأثرا بجراحه بعد إصابته بعملية طعن بقرية الفندق الثلاثاء المنصرم

متأثرا بجراحه إثر إصابته في عملية طعن بقرية الفندق، التي وقعت بالقرب من مستوطنة كدوميم شمال شرق الضفة

توفي صباح اليوم، الثلاثاء، إسرائيلي (شالوم صوفر 55 عاما) متأثرا بجراحه إثر إصابته في عملية طعن بقرية الفندق، التي وقعت بالقرب من مستوطنة كدوميم شمال شرقي الضفة الغربية.

وكان الراحل يغادر محلا تجاريا في البلدة الفلسطينية عندما طعن في بطنه، الثلاثاء المنصرم، في ما تمكن من الوصول إلى سيارته وطلب المساعدة، حيث تم نقله إلى مركز شيبا الطبي في رمات غان، وتم إدراجه في حالة متوسطة إلى خطيرة. وبعد أسبوعين ، توفي متأثرا بجراحه.

وفي وقت لاحق اعتقلت القوات الإسرائيلية منفذ عملية الطعن بعد ساعات من وقوع العملية، وتم تسليمه لقوات الأمن لمزيد من التحقيق.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الثلاثاء المنصرم، عن اصابة إسرائيلية بعملية طعن بقرية الفندق التي تقع شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، إن "فلسطيني قام بطعن مواطنة إسرائيلية في بطنها وتمكن بعد ذلك من الفرار من مكان الحادث"، مضيفا أن "قوات الجيش الإسرائيلي قدمت العلاج الطبي الأولي للمواطن على الفور ونقلته إلى المستشفى وهو في حالة معتدلة".