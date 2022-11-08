كاسر الأمواج: الجيش الإسرائيلي يعتقل ثمانية فلسطينيين من المطلوبين في أنحاء الضفة الغربية

عملت القوات في مدينة نابلس وفي قريتي بيتا وبلاطة في منطقة فرقة شومرون الإقليمية، واعتقلت ثلاثة مطلوبين

في إطار الحملة الأمنية المتواصلة على خلفية سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون في المدن الإسرائيلية خلال العام الجاري، نفّذت وحدات من الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية (الإثنين) في عدة مواقع في الضفة الغربية، حملة اعتقالات شملت قرية طوباس ودير غسانة قضاء رام الله، وشويكة قرب طولكرم، ومدينة الخليل.

وعملت القوات في مدينة نابلس وفي قريتي بيتا وبلاطة في منطقة فرقة شومرون الإقليمية، واعتقلت ثلاثة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في نشاطات محظورة. وأثناء عمليات القوات في قرية بلاطة سُمع دوي أعيرة نارية في المنطقة.

في سياق عملياتها في قرية بدرس (محافظة رام الله والبيرة) التابعة لفرقة أفرايم، ألقت القوات القبض على مطلوب آخر.

كما عملت القوات في مخيم الجلزون (جوار رام الله) في منطقة فرقة بنيامين الإقليمية، وأدت إلى اعتقال ثلاثة مطلوبين.

ونقلت القوات جميع المطلوبين المقبوض عليهم إلى الأجهزة الأمنية لمزيد من التحقيق معهم، وسط تأكيدها على عدم وقوع أية خسائر في صفوف القوات.