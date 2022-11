رأي: التحالف التركي يقدم فوائد عظيمة لإسرائيل

منذ غزو روسيا لأوكرانيا، شهد العالم تحولات جيوسياسية كبيرة رافقها تشكيل تحالفات جديدة - أحدها هو فصيل تم تجاهله في إشارة إلى ميل دول ما بعد الاتحاد السوفيتي نحو الشعوب التركية.

لطالما انتشرت الجالية التركية - وهي مجموعة كبيرة متعددة الأعراق تسكن مناطق من الصين إلى البلقان - على نطاق واسع، يصل تعدادها إلى ما يقرب من 80 مليونًا في أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وتركمانستان.

لم يحدث من قبل، ولا حتى خلال أيام الإمبراطورية العثمانية، أن شكلوا كتلة دائمة.