رأي: التحالف التركي يقدم فوائد عظيمة لإسرائيل

بانحسار مكانة روسيا تُركت جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفياتي الآسيوية بمفردها وبدأت تميل نحو خيار العالم التركي

منذ غزو روسيا لأوكرانيا، شهد العالم تحولات جيوسياسية كبيرة رافقها تشكيل تحالفات جديدة - أحدها هو فصيل تم تجاهله في إشارة إلى ميل دول ما بعد الاتحاد السوفيتي نحو الشعوب التركية.

لطالما انتشرت الجالية التركية - وهي مجموعة كبيرة متعددة الأعراق تسكن مناطق من الصين إلى البلقان - على نطاق واسع، يصل تعدادها إلى ما يقرب من 80 مليونًا في أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وتركمانستان.

لم يحدث من قبل، ولا حتى خلال أيام الإمبراطورية العثمانية، أن شكلوا كتلة دائمة.

https://twitter.com/i/web/status/1492222623958417409 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

لكن روسيا، التي كانت ذات يوم القوة العظمى في آسيا الوسطى والقوقاز، فقدت الكثير من مكانتها بسبب الإذلال الذي عانت منه في أوكرانيا. لذلك، تُركت جمهوريات ما بعد الاتحاد السوفياتي الآسيوية المذكورة أعلاه بمفردها وبدأت تميل نحو الخيار الجديد المتمثل بالعالم التركي.

هذا التحول له أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل لأنه يغير ميزان القوة الكامل لأوراسيا، ويفتح فرصًا مفيدة في العديد من المجالات. هناك عدة أسباب وراء ذلك - أحدها هو أن الشعب التركي السوفيتي السابق أقل عرضة بكثير لكره اليهود من المسلمين الآخرين.

السمة الأساسية لهذه الدول ما بعد الاتحاد السوفيتي هي سعيها إلى الشعور بالهوية الوطنية الذي بدأ يتنامى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي.

العرب مقابل العالم الإسلامي العلماني

عملية مماثلة تحدث اليوم. تتطلع القوى الإقليمية الأخرى في الغالب إلى بسط نفوذها على الجمهوريات السوفيتية السابقة الغنية بالمعادن والنفط والغاز.

في حين أن العالم العربي الإسلامي، بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر، يعامل الدول الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز على أنها من الدرجة الثانية - نظرًا لكونها أكثر علمانية وليست عربية - فهي تريد أن تضع يدها على موارد المنطقة، لتحقيق المكاسب دون تقديم الكثير في المقابل.

بالإضافة إلى ذلك، سيفرض العالم الإسلامي سيطرته على الأجندة السياسية لهذه الدول، على سبيل المثال، التصويت في الأمم المتحدة.

الصين، قوة قوية ومستقرة، لا تحب المسلمين كثيرًا - خاصة الأويغور، وهم شعب تركي - وتود أن ترى موارد جمهوريات آسيا الوسطى يتم استخراجها واستخدامها في صناعاتها هي واقتصادها، وعلى هذا الأساس وقّعت بكين اتفاقية مع أفغانستان بشأن حقوق التعدين الخاصة بها فور انسحاب الولايات المتحدة.

AP Photo/Emrah Gurel, File متظاهر من مجتمع الأويغور يعيش في تركيا يحمل لافتة مناهضة للصين خلال مظاهرة في اسطنبول.

بالإضافة إلى ذلك، هناك "مبادرة الحزام والطريق" التي لا تمثل فيها هذه الدول سوى محطات توقف في طريق البضائع إلى الأسواق الغربية.

إيران أيضًا تتطلع إلى هذه البلدان، خاصة أذربيجان الغنية بالنفط والغاز - التي يسكنها مسلمون شيعة، مثل إيران - وكازاخستان، تتميز أذربيجان بكثافة سكانية منخفضة وتملك رواسب كبيرة من اليورانيوم (أكثر من 41 في المائة من إمدادات العالم).

دور تركيا

أخيرًا، هناك تركيا، التي قد لا تكون غنية مثل الصين أو دول الخليج العربي، لكنها تقدم أشياء لا يستطيع الآخرون القيام بها.

عززت تركيا مكانتها في السنوات الأخيرة كلاعب جيوسياسي رئيسي من خلال عملياتها في سوريا ودعمها العسكري لأذربيجان، فضلاً عن محاولاتها أن تكون وسيطًا بين أوكرانيا وروسيا. يمكن لتركيا توفير الأمن العسكري لدول آسيا الوسطى وأذربيجان، التي تربطها بها بالفعل علاقات أخوية وتدعمها عسكريًا في صراعاتها مع أرمينيا، التي تدعمها روسيا وإيران.

https://twitter.com/i/web/status/1586855644346343426 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

كونها دولة ذات تعداد سكاني تركي مماثل لجمهوريات ما بعد الاتحاد السوفيتي السابق ذكرها، لا تحتاج تركيا إلى استغلال مواردها الطبيعية لأنها تتطلع إلى إنشاء منصة دولية وإنشاء كتلة إقليمية تضمن الأمن والوحدة والاستقرار من أجل الشعوب التركية. على عكس الإمبراطورية العثمانية التاريخية، فإن تركيا توجّه أنظارها التوسعية إلى الشرق وليس غربًا.

كيف تجني إسرائيل الفوائد من هذا الوضع؟ لأنه على الرغم من حقيقة أن الفكرة تخص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف هو من سيكون الوسيط.

علييف هو جزء من الجيل الذي لا يزال يفهم العقلية السوفييتية، والتي تسمح له بالتفاعل في ساحة لعب متكافئة مع جمهوريات آسيا الوسطى ما بعد الاتحاد السوفيتي. إن تحالف باكو المستمر منذ 30 عامًا مع إسرائيل يفيد كلا البلدين بشكل كبير - إسرائيل التي تحصل على مصادر الطاقة والمعلومات الاستخبارية عن إيران، وأذربيجان بحصولها على التكنولوجيا العسكرية

في الواقع، بفضل جهود علييف، بدأت تركيا عملية إصلاح واستعادة علاقاتها السابقة مع إسرائيل التي تدهورت في عام 2011.

شكّل هذا الدفء في العلاقات وعودة السفراء من الجانبين في آب/أغسطس 2022 إيذانا ببدء فصل جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية، وتحديدا بعد الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد وأردوغان خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2022 والزيارة التي أجراها وزير الأمن الإسرائيلي غانتس إلى تركيا في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

إذا نجحت باكو في التوفيق بين تركيا وإسرائيل، فسيكون من السهل تعزيز العلاقات مع الدول التركية في آسيا الوسطى، والتي هي بالفعل ودية للغاية. إنها سوق ضخمة للتكنولوجيا العالية الإسرائيلية والتي سيتم الترحيب بها بأذرع مفتوحة كفرصة لتنمية الصناعة والاقتصاد المحليين.

تهديد النفوذ الإيراني

لا يجب أن ننسى أن فكرة إقامة كتلة من القوى التركية تشكل تهديدًا كبيرًا لإيران، لأنها تشكل هلالًا من شمال غرب إيران إلى شمال شرقها. يشكل توحيد قوة تركية في أوراسيا أولوية قصوى لأذربيجان، لأنها، مثل إسرائيل، تقف في معارضة واضحة لإيران وقد تعرضت للتهديد المباشر بعمل عسكري من قبل طهران عندما أجرت الأخيرة تدريبات عسكرية واسعة النطاق على حدودهما المشتركة، في محاولة أيضًا لتحريض الأقليات الأذربيجانية.

في الآونة الأخيرة ، تم إلقاء القبض على مجموعة من العملاء الإيرانيين في أذربيجان واتضح أن أحدهم كان متواطئًا في محاولة قتل إسرائيليين في قبرص العام الماضي.

في جهد مشترك مع دول الخليج العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، سيطوق الاتحاد التركي إيران بالكامل تقريبًا، مما يحد من التأثير المدمر لآية الله على الشرق الأوسط ويشكل جبهة موحدة ضد العدوان الإيراني.

تغطي الكتلة التركية الشمال الغربي عبر الشمال الشرقي لإيران بينما تغطي دول الخليج الجنوب الغربي. ولا ننسى أن إسرائيل تقف خلف كل أولئك المعارضين لإيران، والتي يمكنها ولا تزال تزود العديد من أعداء طهران بالتكنولوجيات العسكرية المتقدمة.

إلى جانب ذلك ، يسكن الأذربيجانيون معظم شمال إيران - أكثر من 20 مليون تركي، وهم القوة الرئيسية في الاحتجاجات الحالية ويسعون إلى الاستقلال في الإقليم الذي يسمى جنوب أذربيجان. إنشاء كتلة تركية قد يؤدي إلى تحقيق رغبتهم على أرض الواقع، وبالتالي توجيه ضربة مدمرة للنظام الإيراني.