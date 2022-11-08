توقيع مذكرة تفاهم بين شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية والجامعة الدولية للرباط حول مجال البحث العلمي والابتكار

ستمكن الاتفاقية الجامعة الدولية للرباط من الاستفادة من خبرة شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية الرائدة

وقعت في تل أبيب، أمس الإثنين، مذكرة تفاهم بين الجامعة الدولية للرباط (جامعة خاصة متعددة التخصصات، متعاقدة مع الدولة المغربية) وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المحدودة في مجال البحث العلمي والابتكار، وفي القطاعات الهندسية من تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية، وهندسة الطيران والسيارات والطاقات المتجددة.

وتهدف هذه المذكرة تعزيز التعاون والشراكة في البحث التطبيقي والابتكار والتطوير المشترك وتصميم المناهج والبحث الأكاديمي، وبتطوير مشاريع بحثية مشتركة، وتثمين وتعزيز تموقع الجامعة الدولية للرباط، وتطوير عرضها التعليمي متعدد التخصصات والذي يغطي حاليا العديد من مجالات الدراسة.

وستمكن الاتفاقية الجامعة الدولية للرباط من الاستفادة من خبرة وتجربة شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية التي تعد رائدا دوليا معترفا به في البحث والتطوير في مجال صناعة الطيران المدني.

وقد جرى حفل توقيع الاتفاقية بحضور باوز ليفي نائب الرئيس المدير العام للشركة، والمدراء التنفيذيين أفيتال شريفت وزفي شتاينمان وأرنولد ناتان

يذكر أن وفدا من الجامعة الدولية للرباط برئاسة رئيس الجامعة نور الدين مؤدب يقوم حاليا بزيارة لإسرائيل يجري خلالها عدة لقاءات مع مؤسسات جامعية وأكاديمية.وقد أجرى الوفد يوم أمس لقاءات على الخصوص مع مسؤولي الشركات الناشئة في المجال التكنلوجي "ستارتاب ناسيونال" و"وبرودوير غروب".

وقع على هذه المذكرة رئيس الجامعة الدولية للرباط نور الدين مؤدب والرئيس التنفيذي للتكنلوجيا لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المحدودة إيتان إيشيل، بحضور الرئيس المدير العام للشركة عمير بيريس.