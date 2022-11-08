السلطات التركية: تعتقل 27 شخصا، بينهم جنود مفصولون عن الخدمة، للاشتباه بعلاقاتهم بفتح الله غولن

الحملة التي جرت في خمس محافظات تركية، المقرّبين والمتعاطفين مع "منظمة فيتو الإرهابية"، داخل الجيش والقضاء.

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، عن توقيف 27 شخصا، بينهم جنود مفصولون عن الخدمة(جنرال وضابطان في الجيش)،بينما لا يزال البحث جارٍ عن سبعة أشخاص آخرين، للاشتباه بعلاقاتهم بالداعية فتح الله غولن المتهم بمحاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأن الحملة التي جرت في خمس محافظات تركية، المقرّبين والمتعاطفين مع "منظمة فيتو الإرهابية" (الاسم الذي تستخدمه أنقرة للإشارة إلى حركة غولن)، داخل الجيش والقضاء.

وأدت حملة سابقة في تشرين الأول/أكتوبر إلى توقيف أكثر من 700 شخص يشتبه في مشاركتهم في الأنشطة التمويلية للحركة، ومنذ ذلك الحين، أوقفت السلطات التركية أكثر من 300 ألف شخص منهم في صفوف الشرطة والقضاء والجيش والمثقفين والصحافيين.

وتطالب تركيا السويد وفنلندا تسليمها عناصر من حركة غولن يعيشون على أراضيهما، كشرط لمصادقة البرلمان التركي على انضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي.

ظلّ الداعية غولن - الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من عشرين عاماً - حليفاً لإردوغان لفترة طويلة حتى العام 2013 حين نشر تسجيلات صوتية تتهم الحكومة بالفساد، وكان لا يزال إردوغان آنذاك رئيسًا للوزراء.