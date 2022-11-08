مكتب الرئيس الإسرائيلي ينفي تقارير تحدثت عن اجراء محادثات مع لبيد وغانتس لحثهما الانضمام إلى الحكومة المقبلة

بيان مكتب هرتسوغ:"خلافا للتقارير، لم يتصل رئيس الدولة أو يطلب من قادة الأحزاب الانضمام إلى حكومة أو أخرى"

نفى مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، تقارير لوسائل الإعلام التي تحدثت مع رئيس"يش عتيد" يائير لابيد ورئيس حزب "همحني همملختي (الوحدة الوطنية) بيني غانتس في محاولة لحملهما على الانضمام إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب ما ورد تحدث هرتسوغ، الموجود حاليًا في مصر لحضور مؤتمر المناخ COP27 ، إلى لابيد وغانتس بهدف إضافة أصوات معتدلة لائتلاف رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء المقبل نتنياهو مع العديد من مقاعد الكتلة البالغ عددها 64 التي يشغلها الجناح الأيمن من السياسة الإسرائيلية. .

وقال بيان مكتب الرئيس الإسرائيلي، إنه"خلافا للتقارير، لم يتصل رئيس الدولة أو يطلب من قادة الأحزاب الانضمام إلى حكومة أو أخرى. وسيتم التأكيد على أن إجراءات التشاور في مقر رئيس الدولة لن تبدأ إلا غدا، وبعد ذلك تبدأ مهمة التجمع" وتابع البيان"سيتم تكليف الحكومة".

وكان غانتس قد قال في وقت سابق إنه لن ينضم إلى حكومة الوحدة، مفضلًا البقاء في المعارضة.

من المتوقع أن يحصل نتنياهو على تفويض رسمي لتشكيل الحكومة المقبلة في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، ثم تشكيل ائتلاف مع حلفائه اليمينيين الدينيين "شاس" و"يهدوت هتوراة" و"الصهيونية الدينية".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد، قد قال في وقت سابق :"الحكومة التي أرأسها خسرت بالانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، أنا لا أنوي أن أضيع حياتي وأنا لا أكره من فاز، أنا لا أنوي أن أدير ظهري لمن لم ينتخبني، من يؤمن بالديموقراطية الإسرائيلية وهو فائز، يجب أن يؤمن بها وهو خاسر".

وفي السياق تحدثت مصادر في حزب الليكود لمراسل قناة I24news، أمس الإثنين، عن وجود محادثات مع رئيس تحالف "معسكر الدولة" بيني غانتس للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية التي يسعى رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو لتشكيلها.

وأضافت المصادر لـ i24NEWS إن من "الوارد أن تستند هذه الحكومة على دعم خارجي من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس". وذكرت أن "الليكود يستعد لتهيئة الرأي العام لدعم خارجي من القائمة الموحدة في حال فشلت المفاوضات مع رئيس عوتسماة يهوديت ايتمار بن غفير".