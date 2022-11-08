تعيين ناشط يميني من حزب بن غفير في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

انخرط ساسوفر في الجيش الإسرائيلي في نيسان لكنه طلب تعليق خدمته من أجل الترشح للكنيست وقُبل طلبه

تم تعيين عضو ناشط في منظمة لهافا الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ومرشح حزب عوتسما يهوديت مؤخرًا في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

انخرط إيتامار ساسوفر، 22 عامًا، في الجيش الإسرائيلي في نيسان/أبريل، لكنه طلب تعليق خدمته من أجل الترشح للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في إطار حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) اليميني المتطرف بزعامة إيتامار بن غفير.

وافقت إدارة الجيش على طلب ساسوفر، الذي تنافس في المركز 45 على القائمة، وعمل كذلك متحدثًّا باسم بن غفير، قبل أن يعود إلى الجيش الأسبوع الماضي.

ولدى عودته كلف بمنصب الناطق باسم الجيش في دائرة الموارد البشرية. الموارد البشرية في الجيش هي المسؤولة، من بين أمور أخرى، عن فيلق التعليم والشباب والشؤون الجنسانية.

ويعرف عن ساسوفر نشاطه السابق كمتحدث باسم لهافا، وهي جماعة متطرفة دعا العديد من أعضاء الكنيست إلى تصنيفها على أنها منظمة إرهابية، لعل أبرزهم وزير الأمن بين غانتس. وسبق أن أدين قادة الجماعة بالتحريض على العنف والعنصرية والإرهاب.

ردًا على طلب من i24NEWS، رد الجيش الإسرائيلي، "يجوز للجندي في الخدمة النظامية فوق سن 21 عامًا والذي يرغب في الترشح للكنيست تقديم طلب لتأجيل الخدمة وممارسة حقه المدني في أن يتم انتخابه للكنيست حسب قانون الانتخابات للكنيست".

وبناء على ذلك تمت الموافقة على تأجيل الخدمة للجندي للسماح له بالمنافسة على قائمة الكنيست.