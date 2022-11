توقيع اتفاقية مشروع ضخم لطاقة الرياح بين مصر والإمارات

وقعت الإمارات ومصر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 غيغاوات، بحضور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره المصري، عبدالفتاح السيسي.

وتم توقيع اتفاقية هذا المشروع الذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم، بين كل من "انفينتي باور" -وهي شركة مشتركة بين "مصدر" الإماراتية و"انفينتي إنرجي" مطورة مشاريع الطاقة المتجددة في مصر- وشركة "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية.