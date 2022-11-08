توقيع اتفاقية مشروع ضخم لطاقة الرياح بين مصر والإمارات

وكالة الأنباء الإماراتية، أن "ستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط عند اكتمالها 47790 غيغاواط ساعة"

وقعت الإمارات ومصر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 غيغاوات، بحضور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره المصري، عبدالفتاح السيسي.

وتم توقيع اتفاقية هذا المشروع الذي يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح في العالم، بين كل من "انفينتي باور" -وهي شركة مشتركة بين "مصدر" الإماراتية و"انفينتي إنرجي" مطورة مشاريع الطاقة المتجددة في مصر- وشركة "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية.

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وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، الذي وقع الإتفاقية، إن "هذا المشروع يعد واحدا من أكبر المشروعات في هذا المجال على مستوى العالم، وقد جاء ليؤكد على الأهداف الطموحة لكل من الإمارات ومصر في مجال الطاقة المتجددة".

بدورها، أكدت وكالة الأنباء الإماراتية، أن "ستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط عند اكتمالها 47790 غيغاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنويا وستسهم في تفادي انبعاث مقدارها 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9 بالمئة تقريبا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر".

ويأتي هذا المشروع على هامش قمة المناخ (كوب27) التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، وفي إطار " مبادرة الممر الأخضر" في مصر التي تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة فيما سيسهم في تحقيق هدف مصر المتمثل لضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42 بالمئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.