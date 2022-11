كوب27: الابتسامات بين القادة الإسرائيليين والتونسيين واللبنانيين تثير الاحتجاج

تعرض رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، لموجة واسعة من الغضب في بلديهما، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو أمس الإثنين، وثق حديثا وديا دار بينهما وبين والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وخلق مقطع الفيديو الذي تم تصويره خلال أخد الصورة التذكارية في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل، حيث شوهد الرئيس الإسرائيلي يتبادل "حديث جانبي" مع نجلاء بودن رمضان، ويبتسم الاثنان لبعضهما البعض ، في حين يضحك رئيس الوزراء اللبناني الذي يقف في الجوار وهو يسمعهم يتحدثون.