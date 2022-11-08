كوب27: الابتسامات بين القادة الإسرائيليين والتونسيين واللبنانيين تثير الاحتجاج

خلق مقطع الفيديو الذي تم تصويره خلال أخد الصورة التذكارية في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية، جدلا كبيرا

تعرض رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، لموجة واسعة من الغضب في بلديهما، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو أمس الإثنين، وثق حديثا وديا دار بينهما وبين والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وخلق مقطع الفيديو الذي تم تصويره خلال أخد الصورة التذكارية في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل، حيث شوهد الرئيس الإسرائيلي يتبادل "حديث جانبي" مع نجلاء بودن رمضان، ويبتسم الاثنان لبعضهما البعض ، في حين يضحك رئيس الوزراء اللبناني الذي يقف في الجوار وهو يسمعهم يتحدثون.

https://twitter.com/i/web/status/1589659242708942849 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفي هذا السياق، قال صحفي من صحيفة الميادين اللبنانية الموالية لحزب الله إن: "هذه الابتسامة خطيئة! أرجو ألا تدعوه لزيارة تونس"، في حين شدد مستخدمو الإنترنت في العالم العربي على الفيديو، معربين عن "قلقهم" من أن المحادثة الحميمة قد تؤدي إلى التطبيع بين الدول.

وبدور، غرد سياسي جزائري، "التطبيع بين تونس وإسرائيل؟ هل يمكن أن يفكر الرئيس التونسي قيس سعيد، في هذه الخيانة؟"

وبعد هذه الإنتقادات، سارعت وزارة الخارجية التونسية في الرد، مستبعدة إمكانية التطبيع بين البلدين، وقالت إن، "كل ما يكتب على الشبكات غير صحيح. نحن لا نتحدث مع إسرائيل ولا يوجد حوار بين بلادنا. من نشر هذه الأشياء فعلها بهدف الإضرار بتونس ورسم الصورة الخاطئة التي تغيرت فيها البلاد".

وأشارت الوزارة على تويتر "موقفها من دعم الفلسطينيين"، إلى أنه "لا توجد علاقات دبلوماسية لإسرائيل مع تونس وهي رسمياً في حالة حرب مع لبنان.".