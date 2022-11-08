وزيرة إسرائيلية تشارك بمؤتمر بيئي بحضور رئيس حكومة لبنان ووزير خارجية العراق

شاركت وزيرة البيئة الاسرائيلية في مؤتمر بيئي خلال كوب 27 مع رئيس حكومة لبنان ووزير خارجية العراق

شاركت وزيرة جودة البيئة الإسرائيلية في اجتماع مؤتمر المناخ الذي تناول التعاون الإقليمي، وجرى النقاش بمشاركة قادة من دول المنطقة بينهم قادة من لبنان، مصر، العراق، قبرص واليونان. وتناول النقاش مبادرة قبرص ، مصر والولايات المتحدة تعزيز التعاون بموضوع تغيير المناخ.

بعد النقاش قالت زدنبرغ لهيئة البث الرسمية "كان" إن "النقاش كان مذهلا ويظهر أن المناخ يمكن أن يتجاوز الصراعات لأنه عدو مشترك. كانت تجربة مهمة أن نجلس بنفس الغرفة مع رئيس الحكومة اللبنانية حتى لو لم نتحدث مع بعض. إن كانت العراق، بلد تغمره المياه يجف، هذا يقول كل شيئ".

واتفق قادة الدول وزدنبرغ على دفع برامج تعاون مشتركة لمواجهة تغيير المناخ. لكن لم يتم التوقيع على أي اتفاق.وشارك في النقاش أيضا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتيه والرئيس المصري السيسي.

واجتمع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ مع رئيس دولة الإمارات العربية، الشيخ محمد بن زايد، في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. ومن المتوقع أن يزور هرتسوغ الامارات الشهر القادم، والتي ستستضيف المؤتمر العام المقبل, كما اجتمع هرتسوغ أيضا مع العاهل الأردني الملك عبد الله.