الضفة الغربية: مقتل مسلح فلسطيني في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية قرب نابلس

أكدت التقارير، أن "الشاب مهدي حشاش يبلغ من العمر 18 عامًا، تعرض لإصابة خطيرة خلال الإشتباكات"

قتل شاب فلسطيني مسلح، صباح اليوم الأربعاء، خلال اشتباكات مع القوات الاسرائيلية شرقي نابلس في الضفة الغربية ، فيما اصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح، وفقا لتقرير إعلامية فلسطينية.

وأكدت التقارير، أن "الشاب مهدي حشاش يبلغ من العمر 18 عامًا، تعرض لإصابة خطيرة خلال الإشتباكات في مخيم بلاطة شرق نابلس ولقي مصرعه بعد وقت قصير من وصوله مستشفى رفيديا".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه "أثناء توفير الأمن للمصلين الذين يدخلون منطقة قبر النبي يوسف، حيث اندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين المسلحيين وقوات الجيش الإسرائيلي".

وتم تحديد المصلين بشكل منفصل على أنهم سياسيون يمينيون زاروا الموقع المقدس، والذين حصلوا على موافقة لحضور الحدث في ضواحي نابلس على الرغم من اعتراضات كبار المسؤولين.

وبحسب ما ورد فإن مهدي حشاش ينتمي إلى مجموعة "كتيبة بلاطة"، والتي أكدت بدورها أن "مقاتليها خاضوا اشتباكا مسلحا مع الجيش الإسرائيلي في شوارع وأزقة مخيم بلاطة"، وأضافت في بيان لها "نزف إلى العلا ابننا الفدائي مهدي حشاش، والذي استشهد خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في قبر يوسف".

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "طواقمها تعاملت مع 3 مصابين بالرصاص المعدني، و57 بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط قبر يوسف".