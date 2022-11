مقتل 15 مسلحا على الأقل في هجوم مجهول على الحدود السورية العراقية

قتل عشرة أشخاص على الأقل أمس الثلاثاء في هجوم غامض على قافلة تضم شاحنات وقود على الحدود السورية العراقية، جاء هذا بحسب ما نقلته وكالة أسوشيد برس عن مصادر من المجموعات المسلحة التي تنشط في المنطقة، في حين قال المرصد السوري إن عدد القتلى بلغ 15 على الأقل والعدد مرشح للارتفاع.

وذكرت هذه المصادر أن الهجوم استهدف قافلة ضمت 15 شاحنة وكانت بطريقها لاجتياز الحدود من العراق إلى سوريا بالقرب من معبر القائم على الحدود العراقية السورية، وليس من الواضح حتى الآن المسؤول عن الهجوم، لكن هذه المصادر قالوا إن عددا من القتلى ايرانيين.

وذكرت قناة "الميادين" بأن الهجوم نفذ بعد أن اجتازت الشاحنات الحدود وكانوا على الأراضي السورية، ونسب مسؤولون للميادين الهجوم لإسرائيل. في حين أفادت قناة "العربية" بأن الهجوم استهدف مواقع تابعة للمجموعات المسلحة الايرانية. المرصد السوري لحقوق الانسان قال أن هوية القوة المهاجمة ليست معروفة حتى الآن مشيرا أن 15 شخصا قتل على الاقل في الهجوم والعدد مرشح للارتفاع نظرا لوجود عدد كبير من الحالات الخطيرة.

وذكر المرصد إن الاستهداف "طال شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط تابعة للمجموعات المسلحة الايرانية في منطقة ساحة الجمارك في الهري والبوابة العسكرية بريف البوكمال شرقي دير الزور، بالإضافة لاستهداف موقع عسكري لهذه المجموعة المسلحة قرب المنطقة، وتسبب الاستهداف بسقوط خسائر بشرية فادحة"

حتى الآن لم يكن هناك أي تعقيب سوري رسمي على الهجوم، وحتى أنه ولا مسؤول نسب الهجوم إلى إسرائيل. ويشار إلى أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة هاجم بالماضي المنطقة أكثر من مرة، في حين نسبت تقارير أجنبية هجمات لإسرائيل.