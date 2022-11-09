تفاصيل جديدة حول الصفقة الضخمة لبيع منظومة "حيتس 3" الدفاعية الإسرائيلية لألمانيا

هذه المنظومة الدفاعية تم تطويرها بصورة مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل

بعثت الولايات المتجدة مؤخرا رسالة إلى وزارة الأمن الإسرائيلية، والتي وصلت إلى وزير الأمن بيني غانتس، والتي ترسخ المبادئ التي من وجهة نظرها لمواصلة عملية المصادقة على بيع المنظومة الدفاعية الجوية الإسرائيلية المتقدمة "حيتس 3" إلى ألمانيا.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" فإنه من بين الأمور الأخرى ، هناك الالتزام بأن يتم انتاج نصف الصواريخ الاعتراضية في الولايات المتحدة بصورة تشبه لما يحدث اليوم مع انتاج الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية. ويطالب الأمريكيون بأن التطوير المشترك لكلا البلدين بأن يتواصل, وإن انتاج المنظومات المرتقب الى المانيا لن يمس بالذي يتم انتاجه للولايات المتحدة.

وقال مسؤولون مطلعون على الموضوع لـ"كان" إنه يوجد يوجد تقدم كبير نحو بيع المنظومة، لكن الأمر يتطلب عمليات بيروقراطية. مكتب وزير الأمن عقب على ما ورد بأنهم لا يتطرقون لمثل هذا الموضوع.