نائب رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو الى حوار مع سوريا لترسيم الحدود البحرية

الياس بو صعب، "يجب أن يكون هناك تواصل من جانب الحكومة اللبنانية بطريقة مباشرة وعلنية مع الحكومة السورية"

وجه نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب، دعوة من أجل التواصل "مباشرة وعلنا" مع دمشق من أجل ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، وذلك بعد توقيع لبنان اتفاقاً لترسيم حدوده مع إسرائيل الشهر الماضي.

وقال الياس بو صعب، "يجب أن يكون هناك تواصل من جانب الحكومة اللبنانية بطريقة مباشرة وعلنية مع الحكومة السورية، ومن دون خجل، ومن دون أن نُدخل الخلافات السياسية الإقليمية في هذا الملف"، وأضاف "علينا أن نتواصل مع الدولة السورية علناً وأن نرسم الحدود البحرية علناً (...)، وعلى أي حكومة قادمة أن تقوم بهذه المهمة".

وتأتي هذه دعوة، بعد نحو أسبوعين على توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ما أتاح لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من منطقة كان متنازعاً عليها.

وقال بو صعب، الذي قاد التفاوض من الجانب اللبناني خلال الأشهر الماضية مع الوسيط الأميركي أموس هوكستين بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل، إن "سوريا ولبنان يعتمدان طريقتين مختلفتين لترسيم الحدود"، وبالتالي "هناك خلاف كبير، قد يكون أكثر من 800 كيلومتر مربع، بل يمكن أكبر من المنطقة التي كان متنازعاً عليها بيننا وبين الإسرائيليين".

وأشار بو صعب إلى أنه "لا يمكن للبنان بدء العمل والتنقيب في الرقعتين البحريتين 1 و2 الواقعتين الى الشمال من دون ترسيم حدوده مع سوريا"، وقال إن الترسيم لا يمكن أن يتمّ بسرعة و"فجأة" بعد سنوات من الانقطاع، مضيفاً "سوريا دولة لديها مآخذ ومطالب".