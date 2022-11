توقيع اتفاقية بين شركتين مغربية واسرائيلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر على هامش "كوب" 27

ذكرت شركة "GAIA Energy" المغربية، في بيان ن أنها وقعت مع الشركة الاسرائيلية "H2PRO" على اتفاقية لنقل وادماج وتركيب أجهزة التحليل الكهربائية الأكثر نجاعة في العالم من أجل إنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر بالمغرب، على هامش أشغال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة"كوب"27 بشأن المناخ بشرم الشيخ في مصر.

ويشمل موضوع التعاون بين الشركتين المغربية والإسرائيلية، تنفيذ مشروع رائد فوق في المغرب، "بهدف إنتاج سعة كبيرة من الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستخدام تقنية المحلل الكهربائي لـ" H2PRO" ، تبدأ بسعة 10-20 ميغاواط، و- العمل على تطوير نظام "H2PRO "بمقاييس جيغاواط عديدة في بعض المشاريع التي طورتها شركة’ Gaia Energy’"

كما تشمل الاتفاقية "التعاون العمل على إنشاء مصنع لأجهزة التحليل الكهربائية بالمغرب قصد إنتاج التكنولوجيا محليا ونقل المعرفة إلى المغرب، مما سيمكن من تكامل الإنتاج المحلي بنسبة 100 في المئة".