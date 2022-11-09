توقيع اتفاقية بين شركتين مغربية واسرائيلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر على هامش "كوب" 27

تشمل الاتفاقية إنتاج سعة كبيرة من الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستخدام تقنية المحلل الكهربائي لـ" H2PRO"

ذكرت شركة "GAIA Energy" المغربية، في بيان ن أنها وقعت مع الشركة الاسرائيلية "H2PRO" على اتفاقية لنقل وادماج وتركيب أجهزة التحليل الكهربائية الأكثر نجاعة في العالم من أجل إنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر بالمغرب، على هامش أشغال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة"كوب"27 بشأن المناخ بشرم الشيخ في مصر.

ويشمل موضوع التعاون بين الشركتين المغربية والإسرائيلية، تنفيذ مشروع رائد فوق في المغرب، "بهدف إنتاج سعة كبيرة من الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستخدام تقنية المحلل الكهربائي لـ" H2PRO" ، تبدأ بسعة 10-20 ميغاواط، و- العمل على تطوير نظام "H2PRO "بمقاييس جيغاواط عديدة في بعض المشاريع التي طورتها شركة’ Gaia Energy’"

كما تشمل الاتفاقية "التعاون العمل على إنشاء مصنع لأجهزة التحليل الكهربائية بالمغرب قصد إنتاج التكنولوجيا محليا ونقل المعرفة إلى المغرب، مما سيمكن من تكامل الإنتاج المحلي بنسبة 100 في المئة".

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وفي السياق قال رئيس "GAIA Energy" زنيبر مندير، إن "المغرب يحتل موقعا استراتيجيا ليكون رائدا في مجال الانتقال الطاقي العالمي و محورا للهيدروجين الأخضر "نظرا لتوفره على الموارد المتجددة، من خلال الدمج بين قوة المكونات النشطة" التي طورتها "GAIA "مع تقنية إنتاج الهيدروجين الأخضر الناجع والفعال ل"H2PRO" .

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وتعد شركة "Gaia Energy " التي أحدثها زنيبر موندير في عام 2009 واحدة من أكبر مطوري مشاريع الطاقة المتجددة في إفريقيا، أما شركة "H2PRO" الإسرائيلية، فتأسست في عام 2019 من قبل السيد تالمون ماركو والدكتور هين دوتان والبروفيسور جدعون جريدر والبروفيسور أفنير روتشيلد بعد عدة سنوات من البحث.

وتقوم شركة "H2PRO "بتطوير أرخص وقود هيدروجين في العالم يتم إنتاجه بواسطة طاقة مستدامة. هذه الأخيرة تبرز بفضل تكنولوجيا الإنتاج المبتكرة من الهيدروجين يسمى E-TAC (Electrochemichal – Thermally- Activated Chemical)،

وأشار البيان إلى أنه "تم توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية، بحضور وزير التعاون الاقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، ووزيرة حماية البيئة في إسرائيل تمار زاندبرغ، ومدير قسم مصر والمغرب العربي الكبير بوزارة الشؤون الخارجية الاسرائيلية ليئور بن دور، إلى جانب ممثلي وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمملكة المغربية، ، رئيس قسم التغير المناخي والاقتصاد الأخضر رشيد الطاهري، ورئيس وحدة الانتقال الأخضر وكلثوم بلحاج".