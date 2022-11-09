تركيا ترفض طلب إسرائيل العمل ضد حماس فوق أراضيها

وزير الخارجية التركي: أنقرة لا تعتبر حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية

رفضت تركيا الانصياع للمطلب الإسرائيلي العمل ضد نشطاء حماس فوق أراضيها وطرد الأشخاص المنخرطين في نشاطات الحركة الفلسطينية داخل حدودها، وفق ما أفاد اليوم الأربعاء موقع "Middle East Eye".

وكان وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو قد رد على سؤال لأعضاء البرلمان بالقول إن أنقرة لا تعتبر حركة حماس الفلسطينية المسيطرة في قطاع غزة منظمة إرهابية"، وفقًا للتقرير.

ويشير موقع معريف إلى ما جاء في صحيفة "التلغراف" البريطانية 2019 عن سماح تركيا لنشطاء حماس بالعمل على أراضيها والتخطيط لهجمات ضد إسرائيل في اسطنبول. كما ذكرت الصحيفة البريطانية أنه من بين العمليات التي خطط لها نشطاء حماس محاولة اغتيال رئيس بلدية القدس السابق، عضو الكنيست نير بركات.

ويأتي النشر في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين انتعاشا واستعادة للعلاقات بكامل تمثيلها الدبلوماسي، فقد تم الإعلان في أيلول سبتمبر عن تعيين السفيرة الإسرائيلية الجديدة في أنقرة إيريت ليليان التي تعقب السفير السابق ايتان نائيه في هذا المنصب الذي طرد منه بعد تدهور العلاقات مع تركيا عام 2018 على خلفية أزمة سفينة مرمرة.

يشار أيضا إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس أجرى زيارة رسمية قبل أسبوعين للقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في أنقرة حيث وجه له الشكر على إنقاذ حياة إسرائيليين ويهود من الجالية اليهودية التركية" وقال "لهذه الأنشطة توجد أهمية كبيرة لتعزيز التعاون واستئناف العلاقات الأمنية الرسمية بين البلدين".

واشتملت زيارة على لقاء غانتس مع نظيره التركي في تشديد على استعادة التعاون الأمني بين البلدين.