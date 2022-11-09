الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم منزل قاتل الجندية نوعا لازار

المنفذ عدي التميمي، متهم بقتل الرقيب نوعا لازار (18 عاما)، وإصابة حارس مدني بجروح خطيرة في 8 تأكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر هدم منزل منفذ الهجوم الذي اسفر عن مقتل الجندية الإسرائيلي نوعا لازار عند حاجز بالقرب من مخيم شعفاط بالقدس الشهر المنصرم.

وكان عدي التميمي(22 عاما)، متهم بقتل الرقيب نوعا لازار (18 عاما)، وإصابة حارس مدني بجروح خطيرة في 8 تشرين الأول / أكتوبر عند حاجز بالقرب من مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، وقام جنود الجيش الإسرائيلي بتطويق المنطقة بحثا عن المشتبه به الثاني الذي لاذ بالفرار، في ما نقل حارس الأمن المصاب إلى مستشفى شعاريه تسيديك في القدس لتلقي العلاج.

وكانت السلطات الأمنية قد أفادت في وقت سابق، أن عدي التميمي منفذ عملية حاجز شعفاط الذي تسبب بمقتل الجندية نوعا لازار في 8 تشرين الأول / أكتوبر المنصرم، هو الفلسطيني الذي تم تحييده عند مستوطنة معلي ادوميم.

وقام جنود الجيش الإسرائيلي بتطويق المنطقة بحثا عن المشتبه به الثاني الذي لاذ بالفرار، في ما نقل حارس الأمن المصاب إلى مستشفى شعاريه تسيديك في القدس لتلقي العلاج.

يمكن تقديم استئناف نيابة عنه، لكن هذه المحاولات نادراً ما تنجح