هرج ومرج بـ"كوب 27": احتجاجا على طرد النائب عمرو درويش خلال جلسة "العدالة المناخية"

نتيجة رفض منظمى المؤتمر الصحفى لسناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة قضايا، السماح له بالحديث

احتجاجا على طرد النائب في مجلس النواب المصري عمرو درويش، أمس الثلاثاء، خلال جلسة "العدالة المناخية" بقمة المناخ "كوب 27"، نظم عدد من المواطنين تظاهرة تحمل صور النائب بعدما شهدت حالة من الهرج والمرج، نتيجة رفض منظمى المؤتمر الصحفى لسناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة قضايا، السماح للحضور بالإدلاء بأية تعليقات خاصة بقضية علاء.

وقالت متظاهرة مشاركة في الاحتجاج، إن سبب وقفتها رفضها لما حدث للنائب عمرو درويش، فيما قال متظاهر أخر "طرد الدكتور عمرو درويش بسبب الشخص علاء عبدالفتاح والتويتات اللى طان عاملها كلام كتير عن الظباط وامهات الظباط وامبارح تم طرد الدكتور عمرو ورافضين لده".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش''، قد اشارت الأحد المنصرم، إلى أن السلطات المصرية اعتقلت العشرات لدعوتهم إلى الاحتجاجات وقيّدت الحق في الاحتجاج في الأيام السابقة لقمة المناخ "كوب 27"، ما يهدد نجاح القمة.

وأضافت أن السلطات المصرية قامت بإجراءات أمنية في شرم الشيخ، المدينة التي تحوي منتجعات سياحية والتي سيعقد فيها المؤتمر، تشمل فرض تركيب كاميرات داخل جميع سيارات الأجرة، والسماح للأجهزة الأمنية بمراقبة السائقين والركاب. فرضت السلطات كذلك إجراءات معقدة غير مبررة للتسجيل داخل ما يسمى "المنطقة الخضراء" خارج مكان انعقاد مؤتمر كوب، والتي كانت مفتوحة في القمم السابقة للجمهور الأوسع للتعامل مع قضايا المناخ والسماح بالتفاعل مع المشاركين في القمة.

وفي السياق أفادت وسائل إعلام مصرية، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن السلطات المصرية اعتقلت العشرات منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، لدعوتهم إلى احتجاجات مناهضة للحكومة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني خلال المؤتمر. يواجه بعض المعتقلين، بحسب ما ورد، تهم "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية". وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدد المعتقلين آخذ في الارتفاع.