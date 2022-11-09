إسرائيل تعلن عن خطة لفتح معبر اللنبي الحدودي مع الأردن على مدار 24 ساعة

الخطة لن تسير وفق المخطط أو على الأقل لن تبدأ في الوقت المحدد نظرا لعدم تنسيق الأمر مع الهستدروت

أعلنت السلطات في إسرائيل، اليوم الأربعاء، عن قرارها العمل بخطة فتح معبر اللنبي الحدودي مع الأردن، على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، لفترة تجريبية، في خطوة تهدف إلى تسهيل التنقل على الفلسطينيين، سكان الضفة الغربية، عبر هذا الجسر الذي يعتبر نافذتهم إلى العالم.

يذكر أن إسرائيل أعلنت في مطلع تشرين الأول الفائت عن إطلاقها بشكل تجريبي مشروع تمديد ساعات العمل عبر معبر اللنبي لمدة 7 أيام في الأسبوع و 24 ساعة في اليوم اعتبارًا من 24 تشرين الأول/ أكتوبر، غير أن i24NEWS علمت بشكل حصري أن الخطة لن تسير وفق المخطط أو على الأقل لن تبدأ في الوقت المحدد.

وبيّن في حينه المدير العام لنقابة العمال الإسرائيلية أوفير القلعي في رسالة بعث بها إلى مدير مصلحة الضرائب الإسرائيلية ومدير إدارة المعابر الحدودية والسكان والهجرة في إسرائيل عن تفاجئه من الإعلان الذي وصفه بالقرار الأحادي نظرا لعدم التنسيق بخصوص تمديد ساعات العمل في المعبر، مشيرا إلى ضرورة الاتفاق على اتفاقات جماعية جديدة.