قصف جوي يستهدف قافلة لمقاتلين موالين لإيران في شرق سوريا

تعد هذه المنطقة الحدودية من أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا، وبينها فصائل عراقية

استهدف قصف جوي، ليل الثلاثاء الأربعاء قافلة تضم صهاريج محروقات وأسلحة لمقاتلين موالين لإيران بعد عبورها من العراق إلى شرق سوريا، ما أودى بحياة 14 شخصاً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعد هذه المنطقة الحدودية من أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا، وبينها فصائل عراقية. وقد تعرضت خلال السنوات الأخيرة، شاحنات كانت تقلّ أسلحة وذخائر ومستودعات ومواقع عسكرية تابعة لتلك المجموعات إلى ضربات جوية، بعضها أعلنت واشنطن مسؤولتيها عنها فيما نُسب العديد منها إلى إسرائيل.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن القصف الجوي استهدف منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء "شاحنات تحمل أسلحة وصهاريج نفط" في ريف البوكمال، المدينة الحدودية في أقصى شرق دير الزور.

وأشار إلى أن القصف أودى بحياة 14 شخصاً، غالبيتهم من المقاتلين الموالين لإيران من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم.

ونفى مسؤول في حرس الحدود العراقي لوكالة فرانس برس سقوط ضحايا.

وقال إن الضربات استهدفت في سوريا "قافلة مؤلفة من 22 شاحنة قادمة من إيران وفي طريقها إلى لبنان عبر العراق".

وأضاف أن "عشر شاحنات منها تعرضت للقصف بعدما عبرت الحدود إلى الجانب السوري" مشيرا إلى نجاة سائقي الشاحنات.

وبدوره، قال مدير موقع "دير الزور 24"، الذي يوثق الأوضاع في المحافظة الشرقية، عمر أبو ليلى لفرانس برس إن الضربات استهدفت أكثر من نقطة حدودية، بينها تلك التي يشرف عليها فصائل عراقية. ورجح أبو ليلى أن "القافلة كانت أيضاً محملة بأسلحة"، كما رجح أن تكون إسرائيل شنت الضربات.

ونفى التحالف الدولي بقيادة واشنطن أن تكون الأخيرة أو أي من أعضائه قد شنت الغارة.

في الوقت نفسه يُعرف عن إسرائيل التزامها بالصمت حيال غارات مشابهة حيث رفض متحدث عسكري إسرائيلي التعليق على الغارة واكتفى بالقول "نحن لا نعلق على تقارير الصحافة الأجنبية".

وتعد الضفة الغربية لنهر الفرات، الواقعة تحت السيطرة السورية أبرز مناطق نفوذ إيران والمجموعات الموالية لها في سوريا. ويقدّر المرصد السوري وجود نحو 15 ألف مقاتل من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور وتحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية مع العراق ودير الزور مروراً بالميادين.