الاحتجاجات في إيران تدخل أسبوعها الثامن مع تسجيل 385 قتيلا والسلطات تتوعد بـ"السحق والطرد"

عدد ضحايا الاحتجاجات بلغ 328 شخصًا حتى الآن (من بينهم 50 مراهقون دون سن 18 عاما)

توعد قائد القوات البرية في الجيش الإيراني كيومرث حيدري، اليوم الأربعاء، بـ"سحق وطرد المحتجين من إيران، حال أمر المرشد الأعلى علي خامنئي، صاحب أعلى سلطة في البلاد" مع دخول دخلت الاحتجاجات أسبوعها الثامن، حيث بلغ"عدد ضحايا الاحتجاجات 328 شخصا حتى الآن (من بينهم 50 مراهقون دون سن 18 عاما).

وهدد حيدري بأنه إذا أصدر خامنئي ذات يوم "أمرًا بالهجوم، فلن يكون لهم (المتظاهرون) بالتأكيد مكان في البلاد، ويجب أن يعلم الأشخاص الذين أصبحوا لعبة بيد العدو أن إيران ليست ميدانهم ولن ندع دماء الشهداء (القتلى) تذهب سدى".

قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، زعم أنه حتى الآن "لم يتم التعامل بحزم ضد هؤلاء الأشخاص، بسبب قرار القائد العام للقوات المسلحة"، مشيرًا إلى أنه في اليوم "الذي يصدر فيه أمر بالتعامل معهم، لن يكون لهم بالتأكيد مكان في هذا البلد".

وقال العميد حيدري، في تجمع لفتيات من أنصار النظام في مدينة غناباد: "إذا لم يتم التعامل مع هذه الذبابات اليوم، كما يتوقع المجتمع الثوري، فهي إرادة المرشد الأعلى للثورة"، مشيرا إلى أن من وصفهم بـ"أعداء الثورة نفذوا هجماتهم وعداواتهم منذ اليوم الذي كانت فيه هذه الثورة شجيرة شابة، ولم يكن بوسعهم فعل شيء خاطئ، إلا أنه بعد أن تحولت هذه الثورة إلى شجرة شجاعة، فهم بالتأكيد لا يستطيعون فعل أي خطأ".

وفي السياق ذكر موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران عن مصادر مطلعة، أن "عدد ضحايا الاحتجاجات بلغ 328 شخصًا حتى الآن(من بينهم 50 مراهقون دون سن 18 عاما) في إحصائية جديدة أجراها الموقع لضحايا الاحتجاجات التي عمت إيران، والمرتبطة بالفترة من 17 سبتمبر/أيلول المنصرم إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022"

وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، السبت المنصرم، أن عدد القتلى في الاحتجاجات بلغ 304 على الأقل، بينهم "على الأرجح 41 طفلًا". وأفادت أن عدد قتلى قوات الأمن الإيرانية التي قامت بقمع الاحتجاجات بلغ 38 شرطيا.