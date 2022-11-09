تقرير: واشنطن مررت شحنة وقود إيرانية للبنان لتجنب المسّ بتوقيع الاتفاق البحري مع إسرائيل

ما إن وقع الاتفاق حتى أبلغ الأمريكيون السلطات اللبنانية رسالة مفادها أن نقل الوقود مشمول في العقوبات الأمريكية

أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، صباح اليوم (الأربعاء)، أن مسؤولين أميركيين "نصبوا كمينًا" للبنانيين فيما يتعلق بشحنات الوقود الإيراني، بغية عدم المس بفرص توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، على ما جاء في معاريف.

جاءت تلك الخطوة في أعقاب خطاب لأمين عام حزب الله حسن نصر الله الشهر الماضي ذكر فيه أن" الأمريكيين لا يسمحون للغاز والكهرباء القادمين من مصر والأردن بالوصول إلى لبنان، وماذا سيكون موقفهم من وصول الوقود من إيران، سنرى قريبا ".

وبحسب ما أوردته الصحيفة اللبنانية، فقد أعلن الإيرانيون في تموز/يوليو الماضي عن استعدادهم لإرسال الوقود مجانًا إلى لبنان بناء على اتفاق مع الحكومة، واختار المسؤولون الأمريكيون غض الطرف عنه.

وما إن تم توقيع اتفاق ترسيم الحدود حتى أبلغ الأمريكيون السلطات اللبنانية رسالة مفادها أن نقل الوقود مشمول في العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على طهران عقب انسحاب واشنطن في عهد دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.

يشار إلى أن موقع Sabreen الموالي لجيش الحرس الثوري الإيراني قال إن الأهداف التي كانت في مرمى الغارة التي نفذت ليلة الثلاثاء والأربعاء كانت عبارة عن ناقلات نفط متجهة من إيران إلى لبنان.