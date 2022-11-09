مقتل فلسطيني في جنين بنيران الجيش الإسرائيلي حاول التسلّل إلى إسرائيل

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية أن الشاب رأفت عيسى أصيب في رجليه، تم القبض عليه ونقله إلى معسكر سالم

أطلق الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم (الأربعاء)، النار على شاب فلسطيني تم رصده وهو يقوم بتخريب السياج الحدودي وحاول التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من قرية عانين غربي جنين فيم أفاد فلسطينيون في وقت لاحق بأن شابا من قرية صانور المجاورة لجنين، قتل بنيران الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية أن الشاب رأفت عيسى أصيب في رجليه، تم القبض عليه ونقله إلى معسكر سالم ومن هناك نقل في سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، إلى مستشفى جنين، ليتم الإعلان خلال وقت قصير عن وفاته.

من جانبه، أوضح الجيش الإسرائيلي أن "قوة عسكرية كانت تعمل بالقرب من السياج الحدودي في منطقة قرية عانين في قطاع جنين حيث لمحت الشاب يقوم بتخريب السياج الحدودي في محاولة للتسلل إلى إسرائيل. ونفذت القوة عملية اعتقال مشبوهين تخللها إطلاق الرصاص على الجزء السفلي من جسده. بعدها قام الجنود بنقل المصاب الفلسطيني للهلال الأحمر، لتقي العلاج".

لكنه توفي متأثرا بإصابته.