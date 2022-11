مزارعو التمور في غزة يعانون من تداعيات تغير المناخ

لعب تغير المناخ دورًا في خفض إنتاج التمور في قطاع غزة خلال نصف عام، حيث أفسدت الأمطار غير الموسمية التلقيح الربيعي، بالإضافة إلى الصيف الحار، على ما أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية المعتمدة على شهادات المزارعين.

قال أدهم البسيوني، مسؤول بوزارة الزراعة في غزة، إنه من المتوقع ان ينخفض إنتاج ثمار النخيل هذا العام إلى 10 آلاف طن من 16 ألف طن منذ عام 2020 في أعقاب ربيع بارد ورطب بشكل غير عادي.

"كان لدينا طقس شبيه بالشتاء. وقال "لقد حدثت تغيرات في المناخ أثرت على حيوية حبوب اللقاح والزهور وألحقت ضررا كبيرا بالتلقيح".

وأوضحت عبير بطمة، منسقة المنظمة البيئية غير الحكومية PENGON - FoE Palestine أن التمر هو المحصول الزراعي الرئيسي في غزة، إلى جانب التوت (الفراولة)، بسبب تلاؤم المناخ والتربة لتلك المزروعات.

وقالت لـ i24NEWS: "التمر لا يحتاج إلى الكثير من المياه. لذا مع محدودية إمدادات المياه لدينا في غزة، فإن التمر هو أفضل منتج زراعي".

في حين أنه من الصعب تحديد كيفية تأثير تغير المناخ على أحداث مناخية معينة، فإن العلماء يصرون على وجود علاقة بين تلك الأحداث وارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية.

وقالت بطمة "هناك الكثير من التحولات الموسمية - الجفاف ونقص المياه ودرجات الحرارة المرتفعة نهارا وانخفاض درجات الحرارة ليلا والأمطار لمدة يومين متتاليين وعدم هطول الأمطار لمدة أسبوعين بعد ذلك. كل هذا يؤثر بشكل كبير على الزراعة".

الفلسطينيون في COP27

توقع تقرير حديث صادر عن معهد قبرص أن يشهد شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ارتفاعًا في درجات الحرارة بمعدل ضعف المعدل العالمي تقريبًا، مع ارتفاع إجمالي يصل إلى 41 درجة فهرنهايت أو أكثر بحلول نهاية القرن.

وسيقدم المعهد تقريره في قمة المناخ للأمم المتحدة COP27 المنعقدة حاليًا في مصر. وفي القمة، قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية إن قضية الفلسطينيين تفاقمت بسبب الصراع مع إسرائيل.

وأضافت بطمة المتواجدة في مصر، بعد يوم من انطلاق أعمال كوب 27 "الناس في غزة يواجهون خطرين - تغير المناخ والحصار الإسرائيلي [- المصري]".

تحت الحصار الإسرائيلي –المصري الذي فُرض بعد استيلاء حماس على السلطة في عام 2007 – خضع القطاع المعزول لمحدودية في الوصول بمنتجاته الزراعية إلى الأسواق الخارجية.

"بصفتنا ناشطين في مجال البيئة، فإن مطلبنا في COP27 هو إيجاد حلول حقيقية، وليس زائفة، أو حلول خضراء تمويهية من شأنها أن تضر في بعض الأحيان أكثر مما تنفع. يجب أن نجعل الشركات مسؤولة" قالت بطمة بإلحاح.