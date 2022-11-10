اشتباكات في جنين خلال مداهمة إسرائيلية لمنزل فلسطيني ضالع بمقتل ضابط إسرائيلي

داهمت القوات الخاصة الإسرائيلية منزل صدقي مرعي، أحد الفلسطينيين المشتبه بهم بالتورط في مقتل الضابط نوعام راز

اندلعت اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية، صباح اليوم الخميس، بحسب تقارير إعلامية فلسطينية.

داهمت القوات الخاصة الإسرائيلية منزل صدقي مرعي، أحد الفلسطينيين المشتبه بهم بالتورط في مقتل الضابط نوعام راز.

قتل الضابط المخضرم المسؤول في وحدة مكافحة الإرهاب في مجموعة النخبة اليمام في عملية إسرائيلية بالقرب من جنين في الضفة الغربية في أيار/ مايو الماضي.

وأفادت جماعة جنين المسلحة أن عناصرها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية بالقرب من المنزل المحاصر بالنيران الثقيلة والعبوات الناسفة.

وأوضحت مصادر أمنية أن القوات الإسرائيلية غادرت المنطقة مع المشتبه به.

يتبع....