المغرب: آلاف اليهود والمسلمون يلتقون في مهرجان الأندلسيات الأطلسية في الصويرة من أجل"سعادة التواجد معا"

أزولاي"المعادلة واضحة وحلها واضح، لا يوجد سيناريو بديل أو خطة بديلة للتعايش بين دولتين، يوافق مواطنوهما"

بعد توقف قسري لمدة عامين بسبب تفشي وباء كورونا، عاد مهرجان الأندلسيات الأطلسية هذا العام في نسخته الـ 18، وقال رئيس ومؤسس جمعية الصويرة موغادور، أندريه أزولاي،"إنه مهرجان لا يوصف، لا يتوقف أبدًا عن الدهشة، والذي ، في نظر البعض، يجمع كل المفارقات: مهرجان لم يتم فهمه دائمًا. غالبًا ما كان يُنظر إلينا على أننا حالمون ساذجون إلى حد ما، ويعبرون عن حقيقة أن الكثيرين أداروا ظهورهم له".

وأكد أندريه أزولاي على أن هذذا المهرجان هو الوحيد في العالم الذي يجمع آلاف المسلمين واليهود الذين اختاروا الالتقاء في الصويرة ، من أجل "سعادة التواجد معًا"، وهو شعار المهرجان الذي اختير "ضد تيار ثقافة اللامبالاة أو الانقسام أو الإنكار، وفي هذا العام، حضر أكثر من 10000 للاستماع إلى أغاني وموسيقى الملحون أو المطروز العربي واليهودي".

وتابع، "لقد فكرت في هذا الشعار، ’سعادة التواجد معا’منذ أشهر، لكن لو كنت قادرًا على توقع مثل هذا الاندفاع، لكنت سأكون أكثر مدحًا. لا أفتقر أبدًا إلى صيغ التفضيل للحديث عن هذا الحوار بين الإسلام واليهودية، الذي أعيد النظر فيه بطريقة مبتسمة ، تحترم مشاعر الجميع ، وهو أمر عزيز للغاية بالنسبة لي.

André Azoulay أندريه أزولاي محاطاً بموسيقيي كناوة في الصويرة

وأشار ازولاي الذي هو في نفس الوقت مستشار العاهل المغربي"أنا الذي أحلم كثيرًا ببلدي ومدينتي والأندلس، هل تجرأت على تخيل أنهم سيكونون هناك بالآلاف من إسرائيل وفرنسا وكندا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ومن إفريقيا والعالم العربي ... كتفا بكتف للغناء والرقص معا؟"

وقال أندري أزولاي:"إن مقاطع الفيديو الخاصة بالحفلات والمنتديات الخاصة بالمهرجان تصل عامًا بعد عام إلى ملايين المشاهدات، الأندلس الأطلسي يعبر عن أعمق أحلامنا وهو أيضًا انعكاس لمخاوفنا في مواجهة الحصون التي لا يزال يتعين غزوها. في الصويرة وأثناء الأندلس الأطلسي، يتكشف الفكر بدون محرمات ويردد صدى عالمية هذه الحرية التي هي اللغة الوحيدة والحقيقية للموسيقى والثقافة"

وبخصوص أهمية المهرجان في نشر ثقافة السعادة والتعايش قال ألأندري أزورلاي، "هذا هو العمل العظيم في حياتي، الكفاح من أجل السلام"، في عام1975أسس أندريه أزولاي وأصدقاؤه ، في باريس مجموعة"الهوية والحوار"، وهي المجموعة الأولى من المثقفين اليهود السفارديم الذين تم حشدهم من أجل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. منذ التسعينيات، شارك بشكل مباشر في جميع عمليات السلام الجارية في الشرق الأوسط. "السلام بدا حينها ممكناً بين الشعبين" وتابع "اليوم ، في جميع القارات، في الشرق كما في الغرب، نحن في وقت وفضاء، للأسف، تلك المخاوف من الانحدار، تلك المخاوف القديمة التي اعتقدنا أنها اختفت، تلك المتعلقة بظهور جميع الأشكال الراديكالية وجميع أشكال التطرف ". يؤكد أندريه أزولاي الذي "لا يلعب المغرب في هذا الانقسام لأنه كان قادرًا على جعل الشرعية التاريخية وثراء جميع تنوعه جوهر صلب الحمض النووي الخاص به".

ويضيف أندريه أزولاي: "هذا الخيار الفريد والرائد والشجاع، جلالة الملك محمد السادس، هو تجسيد له على أعلى مستوى بإرادية لا تقبل الجدل وحتمية بصيرة لم تتزعزع أبدًا"، مشيرًا إلى أنه "عندما لا يتمكن الآخرون من المقاومة. الأوهام المأساوية لنظريات صراع الثقافات والحضارات، لقد استطاع المغرب أن يؤيد حداثة اجتماعية تغذيها الآخرين، وهي مدرجة الآن في ديباجة دستورنا الذي تم التصويت عليه في يوليو/تموز عام 2011. هذا الدستور يعطي كل عمقه للإجماع الوطني، مما يعكس القيادة الروحية والزمنية للمغرب التي يعترف بها ويحترمها الآن أكبر عدد"

خلال هذه الرحلة ، لا يزال هناك حجر مركزي يجب إضافته إلى المبنى: ثقافة السلام التي يجب إعادة بنائها بين الإسرائيليين والفلسطينيين. يتذكر أندريه أزولاي بحنين التسعينيات والآمال التي ولدت من النجاح التاريخي لمؤتمر الدار البيضاء في عام 1994 حيث ، مثل كثيرين غيره ، نما مستشار الملك عندما انتهى العمل.

ومع ذلك ، يخلص أندريه أزولاي الذي لا يريد الاستسلام إلى الاستسلام، "فالمعادلة واضحة وحلها واضح، كثيرون الذين أتعرف عليهم والذين يهتمون بالسلام والمستقبل لأطفال إسرائيل وفلسطين، تعلم أنه لا يوجد سيناريو بديل أو خطة بديلة للتعايش بين دولتين، يوافق مواطنوهما على أن يجمعوا بنفس الطريقة، لبعضهم البعض ، كلمات الأمن والعدالة والكرامة".

أنجز التقرير رئيس تحرير مجلة MAG'HREB في i24NEWS سيريل عمار