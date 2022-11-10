تقرير: إيران توافق على زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أراضيها خلال الشهر الجاري

إيران توافق على زيارة لوكالة الطاقة الذرية للرد على تساؤلات

وافقت إيران على زيارة تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الشهر لتقديم إجابات عن مصدر الجسيمات التي تم العثور عليها في ثلاثة مواقع على أراضيها ، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع ذلك، لم تقدم إيران إجابات جديدة. وجاء عرضها قبل الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل، حيث يقول دبلوماسيون إنهم يعتقدون أن القوى الغربية ستدفع خلاله من أجل إصدار قرار يدعو إيران إلى التعاون.

وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "أكدت الوكالة لطهران أنها تتوقع في هذا الاجتماع أن تبدأ في تلقي تفسيرات موثوقة منها حول هذه القضايا ، بما في ذلك الوصول إلى الأماكن والمواد، وأخذ عينات حسب الحاجة".

كما تطالب طهران بإغلاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية قضية عثور مفتشيها على آثار يورانيوم في 3 منشآت نووية سرية، وترفض كذلك تقديم إجابات واضحة عن هذه القضية، وهي القضية التي تعقد مسار المحادثات.

واستؤنفت المحادثات في أبريل 2021 في فيينا لإحياء الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين القوى العظمى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) وإيران.