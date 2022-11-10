العاهل الأردني يعرب عن تقديره لمواقف بابا الفاتيكان تجاه قضايا المنطقة

أعرب العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الخميس، عن قلقه خلال لقاء في الفاتيكان من وضع القدس في ظل تغيير الحكومة في إسرائيل.

وزعم الملك عبد الله أن "أي محاولة للإضرار بالوضع القانوني والتاريخي الراهن في القدس ستقضي على حق المؤمنين في إقامة عبادتهم".

جاء ذلك خلال لقاء الملك عبدالله الثاني في القصر الرسولي بالفاتيكان، اليوم الخميس، مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان. وأعرب العاهل الأردني في لقاءه مع البابا عن تقديره لمواقف بابا الفاتيكان البابا فرنسيس تجاه قضايا المنطقة.

وركز اللقاء، بحضور الملكة رانيا العبدالله، على ضرورة إدامة حوار الأديان وتعزيز العيش المشترك، وحماية الوجود المسيحي في المنطقة. وتم التأكيد، خلال اللقاء الذي حضره الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشئون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي على أهمية مواصلة العمل لتحقيق السلام لتعيش الشعوب بأمن واستقرار.