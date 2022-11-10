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وقفة احتجاجية اسنادا للمعتقل المصري علاء عبد الفتاح أمام السفارة المصرية لدى إسرائيل

i24news

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الناشط المصري علاء عبد الفتاح في 28 اب/اغسطس 2014
Hassan Muhammad (AFP/Archive)الناشط المصري علاء عبد الفتاح في 28 اب/اغسطس 2014

النيابة العامة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ علاء عبد الفتاح

نظم حزب " دعم " الاسرائيلي الذي ينادي بحل الدولتين لشعبين ويشدد على حقوق الانسان والمواطن وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات امام السفارة المصرية في مدينة تل ابيب اسنادًا للمعتقل المصري علاء عبد الفتاح.

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ويرى الحزب ان هذه الوقفة هي بمثابة خطوة اولى لإسناد ودعم الاسير الذي يخوض معركة اضراب عن الطعام في السجون المصرية لمدة سبعة شهور والذي بدأ منذ الأحد الماضي بإضرابه عن شرب المياه ايضًا.

جاء هذا تزامنًا مع قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ هذا الاسبوع اذ استغل عدد من السياسيين هذه القمة لتسليط الضوء على قضية علاء والتي باتت قضية عالمية واقليمية.

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أكدت عائلة علاء عبد الفتاح، أبرز سجين رأي في مصر، الخميس أن سلطات السجن أبلغتها بأنه يخضع "لاجراءات طبية" بعدما أضرب عن الطعام والشراب بالكامل منذ الأحد الماضي للمطالبة باطلاق سراحه، في ظل مخاوف من فرض السلطات تغذية قسرية عليه.

وأمرت النيابة العامة المصرية بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي على علاء عبد الفتاح، حيث انتهت في تقريرها إلى أنه قد قرّر تناوله سعرات حرارية كافية يوميًّا للحفاظ على صحته. وأن التحاليل والفحوصات أسفرت عن أن علاماته الحيوية جميعها في حدودها الطبيعية، مما يشير إلى أن إضرابه عن الطعام والشراب أمرٌ مشكوك في صحته، وانتهى التقرير إلى أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعي نقلَه إلى المركز الطبي، مع التوصية بالمتابعة الطبية الدورية له.

 وكان عدد من المواطنين قد نظموا، الثلاثاء المنصرم، تظاهرة تحمل صور النائب بعدما شهدت حالة من الهرج والمرج،  احتجاجا على طرد النائب في مجلس النواب المصري عمرو درويش، خلال جلسة "العدالة المناخية" بقمة المناخ "كوب 27"، نتيجة رفض منظمى المؤتمر الصحفى لسناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة قضايا، السماح للحضور بالإدلاء بأية تعليقات خاصة بقضية علاء

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