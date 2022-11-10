"كوب" 27: إسرائيل تسخر الحمض النووي من المحاصيل البرية المنقرضة لتحسين إمدادات الغذاء

"النباتات هنا فريدة من نوعها للغاية. إنها أسلاف العديد من النباتات المزروعة المستخدمة اليوم"

بينما يناقش قادة وخبراء العالم طرق التكيف مع تغير المناخ العالمي في مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب" 27 في شرم الشيخ بمصر، يقوم العلماء الإسرائيليون بإنشاء بنك جينات من بذور المحاصيل البرية المحلية - بعضها موجود منذ آلاف السنين ويمكن أن يساعد يتعامل المزارعون مع الظروف القاسية.

جمع عالم النبات الإسرائيلي ألون سينغر البذور من عدد من الخطط التي تم رصدها مؤخرًا في بستان من أشجار الكينا، بما في ذلك مجموعة متنوعة من النعناع المائي، والتي سيتم تجميدها وتخزينها في بنك الجينات النباتية الإسرائيلية التابع لمعهد فولكاني، وهو مركز البحث والتطوير الزراعي الوطني في إسرائيل في ريشون لتسيون.

ويجوب سينغر وباحثون آخرون البلاد بحثًا عن مجموعة متنوعة من القمح والشعير ومحاصيل برية أخرى حتى يمكن حفظ تركيبتها الجينية ودراستها قبل أن تختفي في الصحراء المتوسعة وبين التحضر. وقال سينغر "النباتات هنا فريدة من نوعها للغاية. إنها أسلاف العديد من النباتات المزروعة المستخدمة اليوم" وتابع "يمكن تسخير السمات المرنة لتعديل المحاصيل المستزرعة وراثيًا بحيث تتحمل الجفاف أو المرض بشكل أفضل".

ومن جهته قال مدير بنك الجينات في إسرائيل إيناف مايزليش جاتي: "هذا هو المكان الذي بدأت فيه الزراعة منذ حوالي 10000 عام". وتابع "الأنواع التي تم تدجينها هنا لا تزال في البرية تتكيف على مر السنين مع التغيرات في البيئة."

وقد أثمرت هذه الأبحاث بالفعل. على وجه الخصوص، قام المعهد بهندسة أنواع مختلفة من القمح ذات دورة حياة قصيرة جدًا. إنها ليست الأكثر تنافسية اليوم ، لكنها قد تكون أحد الأصول في مناخ أكثر دفئًا مع مواسم نمو أقصر.

ويتم تخزين عشرات الآلاف من أنواع البذور في بنك الجينات. قد تكون أصغر من بعض المجموعات في أماكن أخرى من العالم، لكن تجمع الجينات هناك فريد من نوعه، قادم من منطقة كانت جزءًا من منطقة الهلال الخصيب المعروفة باسم مسقط رأس زراعة المحاصيل.