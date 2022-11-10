الرئيس الإماراتي يهنئ نتنياهو بفوزه في الانتخابات الإسرائيلية ويدعوه لزيارة بلاده

"رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد اتصل ببنيامين نتانياهو وهنأه بفوزه"

هنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفيّ، اليوم الخميس، رئيس حزب الليكود ببنيامين نتنياهو بفوزه في الانتخابات التي جرت في الأول من الشهر الحالي في إسرائيل، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء السابق، وكتب نتنياهو على تويتر "لقد دعاني الشيخ محمد بن زايد لزيارة بلاده حتى نتمكن معا من تعزيز العلاقات الثنائية"

وفاز نتنياهو وحلفاؤه بأغلبية برلمانية يمينية (64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست)، ويستعدّ لتشكيل حكومة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ اسرائيل.

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو "أن نتانياهو وعد الشيخ محمد بن زايد بأن العلاقات بين البلدين ستزدهر أكثر بعد اتفاق السلام التاريخي الذي توصل إليه الطرفان".

وتابع البيان إن محمد بن زايد دعا نتنياهو لزيارة الإمارات، فردّ الأخير "لقد توصلنا إلى اتفاق سلام تاريخي بيننا ولدينا الكثير لنحققه معًا لصالح البلدين ولصالح العالم كله، أرغب في زيارتك قريبًا وتعزيز علاقاتنا يا صديقي العزيز".

وطبّعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل في 2020 في إطار سلسلة من الاتفاقات تمت برعاية أميركية بين دول عربية واسرائيل. وقد حذت حذوها البحرين والمغرب في حين وافق السودان كذلك على تطبيع علاقته مع اسرائيل في 2021.