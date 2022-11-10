الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا ضد الحاخام تسفي تاو بتهمة الاعتداء الجنسي المزعوم

تينا:"كنت تحت تأثيره النفسي، لقد آذاني عدة مرات، عندما كنت طفلة صغيرة وحتى بعد أن تزوجت وأصبحت أما"

فتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، تحقيقا في "جرائم جنسية مزعومة "ارتكبها" الزعيم الروحي لفصيل “نوعم” المحافظ المتشدد الشريك في حزب“الصهيونية الدينية” تسفي طاو بعد أن اشتكت امرأة من أن "قائد المدرسة الدينية اعتدى عليها جنسيا قبل عدة سنوات"وفقا لتقرير نشرته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان".

وأدلت "الضحية المزعومة" بشهادتها علنا ​​على القناة الإسرائيلية (12)في مقابلة، في الوقت الذي دعا فيه العديد من الحاخامات البارزين علنا ​​إلى التحقيق في مزاعم الانتهاك الجنسي ضد تسفي طاو.

وقالت الشابة التي تدعى تينا، إن عائلتها كانت دائما قريبة من الحاخام طاو، وتابعت"كنت تحت تأثيره النفسي، لقد آذاني عدة مرات، عندما كنت طفلة صغيرة وحتى بعد أن تزوجت وأصبحت أما" وتابعت "حاولت أن أطلب المساعدة بطرق مختلفة لكنني لم أكن أعرف كيف أعبر عن نفسي في ذلك الوقت"، مضيفة أنها حاولت الاتصال بالشرطة مرة واحدة، في سن العاشرة.

وقالت تينا أيضًا إنها تعرضت لضغوط هائلة من المحيطين بها لتلتزم الصمت، في حين أن الكثير من الناس رفضوا مزاعمها بأن الحاخام تسفي طاو قوي ومعروف. وقالت تينا: "لقد استخدم سلطته وصورته لارتكاب هذه الانتهاكات".

ومن جهته ذكرت القناة الإسرائيلية (12) بأن الشرطة الإسرائيلية ستبحث عن "ضحايا محتملين آخرين"للزعيم الروحي لفصيل “نوعم” المحافظ المتشدد الشريك في حزب“الصهيونية الدينية”.