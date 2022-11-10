البحرين: مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ غدًا الجمعة الساعة الثامنة صباحًا

منذ الإعلان عن موعد الانتخابات تشهد المملكة حراكا واسعا على مستوى التنظيم والتفاعل الرسمي والشعبي

صرحت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات، أنه طبقًا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، تبدأ غدًا مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية والبلدية. بحسب ما نشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

ودعت إلى وجوب التزام كافة المترشحين بوقف جميع أشكال الدعاية الانتخابية وعبر كافة الوسائل، وذلك بدءًا من الساعة 8 من صباح يوم غد الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022.

وأكدت الحرص على ضمان توفر كل الأجواء الديمقراطية السليمة التي تسهم في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز المشاركة الإيجابية والبناءة، وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي عبر انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية

وحثت الناخبين على المشاركة الفعالة في عملية التصويت لاختيار ممثليهم النيابيين والبلديين بعد يوم غد السبت الموافق 12 نوفمبر، وذلك من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً.

وسعت مملكة البحرين، إلى اتخاذ كافة الخطوات التي تضمن سلامة العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات النزاهة والشفافية، إضافة إلى المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل مؤسسات المجتمع المدني تعزيزا لنزاهة العملية الانتخابية، وتكريسا للشراكة المجتمعية، وبما يضمن تعزيز نزاهة وحيادية العملية الانتخابية.